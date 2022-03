Quedó inaugurada la muestra del reconocido artista Horacio Alonso

Al cumplirse una década de la partida física del reconocido y querido artista juninense, se llevó a cabo la apertura oficial de la exposición “Horacio Alonso, colección particular” en el MUMA que continuará disponible hasta el 8 de mayo.

La muestra está conformada por obras conocidas e inéditas del autor, pertenecientes a particulares que las pusieron a disposición para recordarlo.

Una de las impulsoras de esta exposición fue la artista plástica Rosana Guardia, quien fuera muy amiga de Alonso.

“Horacio y yo fuimos amigos desde el año 1980 en la Escuela de Arte, donde iniciamos nuestra amistad estudiando, y en la primera semana de clases cuando tuvimos que hacer un trabajo de pedagogía descubrimos que vivíamos en el mismo barrio, muy cerca uno del otro”.

“A partir de ese trabajo práctico es que nos visitamos de forma más asidua, conocimos a las familias de cada uno y a nuestras madres fundamentalmente, y ahí comenzó una amistad hermosa que perdura en el tiempo y se apagará el día que mi memoria también se apague”, afirmó.

Seguidamente, Guardia explicó que “la idea de la muestra era juntar obras que son imposibles de ver todas juntas en un mismo lugar. Acá en el MUMA hay un patrimonio importante de las obras de Horacio, pero estas que se exponen particularmente en esta muestra están en la casa de cada uno y la idea era juntar a todas las que vimos, con las que no recordábamos o son más viejas y quedó algo realmente impresionante”. Luego, indicó: “Hay dibujos, pinturas grabadas, textos, esculturas y siempre se puede ver a Horacio en cada una de ellas”.

Además, quienes concurran al MUMA se encontrarán con un sector especial con material audiovisual sobre Horacio Alonso, entre el que se destaca una entrevista que le hizo la periodista Claudia Birello poco tiempo antes del fallecimiento del artista y docente.

Por otra parte, Rosana Guardia hizo referencia a cómo era el artista para aquellas generaciones que no llegaron a conocerlo: “La palabra que mejor lo definía era personaje, era muy temperamental, tenía sus momentos muy luminosos y de algarabía, y luego sus descensos hasta el infierno también. Sobre todas las cosas fue una persona muy generosa con todos, que regaló muchas de sus obras, otras fueron vendidas y cambiadas mediante el trueque con otros artistas. Personalmente, algo que al día de hoy me siguen impactando eran su mirada y sus manos”.

En tanto, Agustina Barbosa, directora de Cultura del Municipio, expresó que “nos pareció súper importante llevar a cabo esta muestra porque se trata de un artista muy reconocido y representativo de Junín, la gente cada vez que habla de él se le encienden los ojos de cariño y emoción. Fue un artista multifacético que dejó un legado impresionante, y siempre digo que conocer a un artista en vida es maravilloso, pero también conocerlo mediante anécdotas y su arte es otro mundo repleto de sentidos”.

Asimismo, Barbosa brindó detalles informativos sobre la continuidad de la exposición: “La muestra continuará abierta en el MUMA hasta el 8 de mayo, tanto a la mañana como a la tarde y algo importante de destacar es que hay un mural que va a quedar para que la gente pueda plasmar sus sentimientos con respecto a la muestra y a Horacio, porque la idea es que sea una celebración que convoque a todos los sentidos posibles”.