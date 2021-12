Aprobaron la Contribución por Mejoras para solventar la Cuarta Planta de Gas

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una nueva tasa por Contribución por Mejoras en la red de gas, para solventar la obra de construcción de la Cuarta Planta, ampliación de Red y distribución de gas natural.

A propuesta de Juntos por el Cambio, declararon de utilidad pública y pago obligatorio esta obra, por parte de los vecinos de Junín.

Esto originó un cuestionamiento por parte del Frente de Todos, por considerar “ser engañosa” la propuesta que impulsó el mismo Ejecutivo Municipal, aunque igualmente le dieron el visto bueno con el voto positivo.

“La obra es necesaria y requerida – dijo Pablo Petraglia, desde el Frente de Todos-, pero con un sabor amargo, porque las palabras en campaña fueron otras, que iba a ser financiada con fondos propios y hoy estamos declarando la utilidad pública y pago obligatorio y en la Ordenanza Fiscal ya está la Contribución por Mejoras, es decir, esto no va a ser con fondos propios, por ahorro o por buena administración como se dijo en los partes de prensa, sino que va a salir del bolsillo de los juninenses”.

“Siempre las plantas de gas y extensiones de red fueron pagadas por los vecinos, lo que pasa ahora es que hay un divorcio entre lo que se dijo en su momento y lo que hoy nos toca votar”, acotó.

Por su parte, el concejal Javier Prandi (Juntos por el Cambio), afirmó que en realidad la Cuarta Planta de Gas era absolutamente necesaria, que permitirá incorporarse al sistema de gas natural a más de 10 mil vecinos “es una satisfacción” y que “en ningún momento se planteó que la Planta iba a ser pagada con fondos que no sean de los vecinos de Junín, siempre se pagó con plata de los vecinos”.

“La gran diferencia es que esta gestión, por ser un municipio con cuentas ordenadas, previsor, tiene el dinero para comenzar la obra, hacer la obra y luego cobrársela a los vecinos de Junín. No como se hacía en otras oportunidades, que primero se recaudaba el dinero porque el Municipio no tenía fondos disponibles”, aclaró.

Transporte público

Entre los despachos de comisión que fueron aprobados por mayoría, figura el incremento del boleto de micros urbanos de pasajeros, cuyo costo se elevará de 45 a 60 pesos, por lo cual habrá una nueva tarifa para el servicio de transporte público en Junín.

Al respecto, Rodolfo Bertone dijo que su bloque, Frente de Todos, no había recibido información que justificara el aumento, más allá que no sabían por qué la tarifa subía a 60 pesos y no a 58 o 55, por lo cual rechazaban el aumento tarifario.

Por su parte, Nora Mahuad (Juntos por el Cambio) apuntó que estaba claro que el aumento es por la inflación y que siempre desde el bloque opositor estaban dando la negativa a todo lo que es el transporte público de pasajeros, desde un principio.

La nueva tarifa entra en vigencia a partir de la promulgación de la presente ordenanza.

Barrido de calles

Aprobaron por mayoría el proyecto de Juntos por el Cambio convalidando el convenio de contratación por la provisión del servicio de barrido y limpieza de las calles de la ciudad de Junín, suscripto entre el intendente Pablo Petrecca y la Cooperativa de Trabajo 17 de febrero bonaerense Ltda. Destacaron que esta contratación de 115 millones de pesos anuales significaba un 37 por ciento menos de valor, respecto a los 184 millones de pesos, que se hubiera pagado a Ashira. “Es un ahorro de dinero para todos los juninenses”, destacó Graciela Blaiotta (Juntos por el Cambio).

Al respecto, el concejal Pablo Petraglia apuntó que más allá de los errores administrativos que hay en el expediente, su bloque no se acompañaba el mencionado proyecto porque consideraban que hubiera sido mejor hacer una licitación pública y transparente, y no contratar directamente por 115 millones de pesos a una cooperativa constituida en agosto del 2021, cuya asamblea fue el 1 de diciembre de este año y “eso nos hace mucho ruido”, marcó Petraglia.

Cárcel

Si bien se presentó sobre tablas un proyecto rechazando las obras de ampliación (pabellón colectivo) de la Unidad Penitenciaria N° 13, el mismo no fue aprobado porque no obtuvo los dos tercios necesarios de los votos de los ediles presentes.

Graciela Blaiotta manifestó que la propuesta era de “total desacuerdo y absoluto rechazo a la ampliación de la cárcel y que el dinero que se iba a destinar a esa obra pase a solventar obras de infraestructura en el partido de Junín.

Vale mencionar que esta obra está en el Presupuesto provincial 2022, aprobado el miércoles último, incluso por legisladores de Juntos.

Al respecto, José Bruzzone (Frente de Todos), cuestionó el proyecto de Juntos y dijo: “¿Qué hacemos entonces con el sistema carcelario? ¿Dejamos todo como está? Ustedes la definen como caótico, pero no hay una propuesta”.

Señaló que se trata de la construcción de pabellón destinado a taller de trabajo y espacio de funcionalidad múltiple en la Unidad Penitenciaria N° 13 y mencionó algunas cifras alarmantes: “La UP 13 -dijo Bruzzone- está diseñada para 640 internos, pero hay 1189, o sea una superpoblación que excede el 85 por ciento. En la UP 16, está diseñada para 127, y hay 201 internos. Y en la 49, está diseñada para 394, y hay 935 presos, o sea una superpoblación del 137 por ciento”.

“El hacinamiento es una de las calamidades que tiene el servicio penitenciario y no lo sufre solamente el detenido sino también quien trabaja ahí, vigilando, cuidando, resocializando, educando, tratando de cumplir con el mandato constitucional que nos dice que las cárceles son para resocialización y no para castigo de los detenidos”.

Homenaje

Al inicio de la sesión se hizo una moción de homenaje ante el fallecimiento del exconcejal Alberto José Melcon quien fue parte del Concejo en los años 73 y 74, por lo cual se hizo un minuto de silencio. El nombrado murió el 3 de diciembre último.

____________________________________

Mirá TeleJunin en vivo