Los médicos durante la pandemia: desafíos y aprendizajes en tiempos difíciles

El doctor Gabriel Erbiti, flamante director médico de Clínica Centro desde el miércoles último, en diálogo con Democracia, se refirió a la profesión médica en tiempos de pandemia.

Hoy, Día del Médico, la fecha tiene una significación especial por estas épocas dado lo vivido por los médicos, integrantes de equipos de salud y la comunidad en general.

Al respecto, el doctor Erbiti manifestó: “Nosotros, que nos tocó estar en la primera línea de encuentro con el paciente, lo hemos vivido con mucha angustia, incertidumbre y tristeza por muchos momentos. Hemos pasado por muchísimas etapas. Últimamente, tenemos una sensación de un poco más de tranquilidad, pero de ninguna manera podemos estar tranquilos en el sentido de relajarnos”.

“Siempre estamos como a la defensiva o con temor, porque la pasamos muy mal realmente. No sé si se puede dimensionar, pero lo que pasa puertas adentro de una institución de salud, para el que no está ahí, es muy difícil de relatar. Entonces, no nos gustaría para nada volver a pasar esto. El Covid también atravesó a toda la clínica, no era solamente a los médicos, sino a todos, los administrativos, mesa de entrada y demás. Hubo que cambiar la geografía de la clínica para poder atender a los pacientes. Desde el primero, el triage, que identifica si el paciente es o no sospechoso, el de mesa de entrada propiamente dicha, enfermería, todos los que son administrativos o los que dan turnos. Todos los integrantes de la clínica fuimos impactados por esto”, afirmó.

Atención al paciente

Según lo expuesto por el médico, la atención en los consultorios si bien se cortó a inicios de la pandemia aunque luego volvió a surgir, pero apuntó que lo trágico vivido por esos tiempos fue el sector de Internación, tanto en sala general como en Terapia Intensiva.

“Cambió la atención al paciente, el paciente estaba solo, incomunicado de su familia. Nosotros terminamos siendo los intermediarios con la familia, que muchas veces estaba encerrada en su casa, no podía venir a la clínica, es decir, no solo no podían ver al paciente sino tampoco hablar cara a cara con nosotros. Eran familiares angustiados del otro lado del teléfono, que estaban perdiendo un ser querido que no lo podían ver y ni siquiera nos veían a nosotros. Es decir fue algo que tergiversó todo lo que fue la atención médico-paciente y la relación con el grupo familiar también”, explicó el doctor Erbiti.

Continuó con su relato sobre aquellos momentos críticos, diciendo que a medida que fue pasando el tiempo, fueron superando la situación, pero que eso no significa olvidar lo vivido, que también les dejó un aprendizaje.

“Todo esto nos enseñó a trabajar en grupo, a gestionar para delante, hubo muchísimas enseñanzas de esto, pero a costa de muchas vidas y de mucho sufrimiento”, destacó.

Expansión

Dada la importante trayectoria de la Clínica Centro, donde se asisten pacientes de Junín y de la Región, se le preguntó al doctor Erbiti si la institución iba a proseguir su renovación estructural, de infraestructura y servicios. Al respecto, respondió: “La institución, como todos, ha tenido ciertos cimbronazos en cuanto al circuito de algunas cosas que ya estaban lanzadas, pero pronto habrá una inauguración importante”.

Dando continuidad a los trabajos, el médico adelantó: “Tenemos un edificio de cinco pisos anexo a la clínica donde en breve se va a inaugurar planta baja y primer piso, donde habrá apertura a la parte administrativa e internación. Es decir, en ese sentido se siguió trabajando en eso y seguimos. Hay mucho recurso humano que ha venido a trabajar en la clínica últimamente, me refiero a lo médico, a profesionales de jerarquía, en diferentes especialidades clínicas y quirúrgicas, y también tenemos pensado incorporar más”.

“Tenemos muchas expectativas para el año que viene. Es un gran desafío para mí, en lo personal y para la clínica en general. Tenemos todas las herramientas para encarar lo que se viene”, aseguró.

Día del Médico

Oriundo de la localidad de 9 de Julio, Gabriel Erbiti es médico desde 1994. Vino a Junín en el 2004, proveniente de Capital Federal, donde desarrolló su profesión hasta entonces, para luego instalarse en nuestra ciudad.

Actualmente, como director médico, su función está relacionada con todo lo competente a los médicos de esta clínica, ya sea desde el punto de vista asistencial, condiciones laborales, cuestiones diarias, además de la interacción con gerencia, servicios y áreas que hacen al funcionamiento de la clínica.

“En este Día del Médico, les mando un saludo a todos los y las colegas. Les doy mis felicitaciones por lo que han demostrado en estos últimos dos años. Que tengan un merecido buen día. Por mi parte, agradezco todos los días haber elegido esta profesión, que es tan hermosa”, concluyó el doctor Erbiti.