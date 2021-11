Junín tendrá un nuevo museo dedicado a la causa de la “Guerra de Malvinas”

En la sesión de la víspera, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza para erigir un Museo y Biblioteca Municipal “Islas Malvinas”, en el marco del 40° aniversario de la Guerra de Malvinas, que se cumplirá el año próximo.

El mismo va a funcionar en las instalaciones del Complejo Deportivo Beto Mesa, pero tendrá un ingreso independiente, manifestó el concejal Marcelo García, al ser consultado por Democracia.

Estaban presentes durante la sesión del cuerpo deliberante, algunos excombatientes de Malvinas. “Es un justo lugar el que se les da – dijo García-, no solamente porque los tenemos cada 2 de abril, sino siempre. Indudablemente una organización, un lugar, va a vencer al tiempo. Junín puede ser un centro regional de reconocimiento y memoria de Malvinas y su causa soberana”.

Respecto a la ordenanza, puede decirse que en este nuevo museo y biblioteca estarán permitidas, sin necesidad de habilitación, el desarrollo de conferencias y salón de arte, hemeroteca y juegoteca infantiles.

Podrá también desarrollar sus actividades en otros inmuebles que no sea su sede, o en espacios públicos de distintos barrios de la ciudad o localidades del partido de Junín.

Desde el Frente de Todos, Maximiliano Berestein tras mencionar que todo lo referido a la Guerra de Malvinas, excombatientes y demás siempre encontró consenso en el Concejo Deliberante, consideró que este proyecto merecía un aporte, un proceso determinado, que no se había podido hacer porque les llegó 48 horas antes al Concejo. “Espero que estas cosas no se vuelvan a repetir. No está bien hacer cosas a las apuradas, porque así se subestima la tarea del Concejo Deliberante”, expresó.

Por su parte, Natalia Donati, manifestó que seguramente se le asignará una partida presupuestaria en el Presupuesto 2022, en lo referente a Malvinas





Feria navideña

También fue aprobado en forma unánime en la sesión de ayer un proyecto, esta vez del Frente de Todos, referente a la realización de una Gran Feria Artesanal Navideña a organizar por parte del Ejecutivo.

Al respecto, Victoria Muffarotto, brindó detalles del mismo y dijo que había “una necesidad de que el Estado Municipal genere estos espacios”.

Según lo expuesto, el articulado del proyecto dice:

-Solicítese al intendente Pablo Petrecca que a través de la secretaría y dirección que corresponda disponga lo necesario para la organización y difusión de una gran Feria Artesanal Navideña en un espacio público y abierto.

- Solicítese que la entrada a dicho evento sea gratuita tanto para el público en general y sin costo para los expositores de la feria.

- Solicítese que todos los productos a exhibirse en la feria sean artesanales, prohibiendo así la reventa de productos y objetos fabricados industrialmente.

- Solicítese al Ejecutivo que a fin de potenciar e incentivar la concurrencia de público extienda esta invitación a diferentes áreas del Municipio como Cultura, Deportes, Género, Comunicación, Tercera Edad, etc. como así también instituciones intermedias y escuelas de arte, danzas y otras a participar del evento generando atractivos y demostraciones de artistas locales también.

Infraestructura

Durante la sesión de ayer, la concejala Maia Leiva (Frente de Todos) propuso el ingreso y tratamiento sobre tablas de reclamos de vecinos de algunos barrios de nuestra ciudad, referidos principalmente a tareas de mantenimiento de arterias, reparación y colocación de luminaria pública, colocación de cestos públicos de residuos, pase periódico del regador municipal, en el sector comprendido por las calles José Hernández, Lugones y Payán, unas seis manzanas ubicadas entre barrios El Progreso y San Jorge.



Mencionó a Mariana López, de uno de los dos comedores que hay en esa zona, quien hace el reclamo junto con 62 vecinos más, siendo uno de ellos la falta de luminarias de calle José Hernández desde Camino Resero hasta incluso Telésforo Chávez, entre otros sectores.



La edil también presentó los proyectos de comunicación con reclamos de los barrios Villa del Parque y vecinos de calle Chile, entre los barrios San Martín y La Celeste. En el caso de Villa del Parque, piden cloacas y que pase el regador municipal, en tanto que los de calle Chile y Seguí, apertura de calles, cloacas, agua potable y paso del regador.



Al respecto, Muffarotto mencionó la ayuda de 30 millones de pesos para destinarlo a obras de infraestructura que el Estado nacional dio al Municipio y que se podrían destinar a dar respuestas a estas demandas “honestas, sinceras y verdaderas” de los vecinos.

Taxis

El cuerpo deliberante aprobó un nuevo aumento de tarifas de taxis. Esta vez la tarifa subió hasta 80 pesos la bajada de bandera y 8 pesos la ficha.

Generalmente estos incrementos son permitidos ante peticiones de los taxistas, que brindan un importante servicio público en nuestra ciudad.

Música

Declararon de interés municipal en el partido de Junín, el Festival por el Día de la Música que se realizará el 27 de noviembre en la Plaza del Andén, organizado la asociación civil TAMI (Trabajadores y Amigos de la Música Independientes), como así también el Festival por el Día del Músico a desarrollar el 22 de enero de 2022, también organizado por TAMI, en el marco del Natalicio del Flaco Spinetta (23 de enero de 1950).

Medio ambiente

Apoyo al proyecto de ley de Presupuestos mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de envases y reciclado inclusivo. Al respecto, el concejal Berestein manifestó que era interesante seguir de cerca dicho debate porque no solo encamina a la Argentina en el camino asumido, de disminuir el impacto ambiental, sino que “estamos comenzando a identificar y responsabilizar aquellos que generan los productos que terminan contaminando el ambiente”.

“El desafío no es del futuro sino del presente: disminuir el impacto que le generamos a nuestro medio ambiente. Está en riesgo nuestra calidad de vida”, dijo.

Otros

También fueron aprobados por unanimidad los siguientes despachos de comisión:

- Régimen de Empadronamiento en el Partido de Junín de Profesiones Colegiadas y Matriculadas.

- Licencia Anual al Intendente municipal.

- Presentación renuncia de cargo de la concejala Yamila Alonso.-

- Convenio Marco de Colaboración Institucional entre el Municipio y ARBA.

- Venta de terrenos municipales en la ciudad de Junín.

- Homologación acuerdo salarial en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de Obras Sanitarias Municipales.

- Aceptación donación de pisos de vinilo por parte de la empresa GRUPO ECO, para la obra de puesta en valor del Teatro “La Ranchería”.

- Solicitud al Departamento Ejecutivo para colocación de carteles indicadores de nombre y altura de calles en la localidad de Morse, y la realización de obras de mejorado del estado general del cementerio de dicho pueblo.

Pedido de informes de Juntos

Ante las versiones sobre la posibilidad de que el Servicio Penitenciario Bonaerense avance con la construcción de dos nuevos pabellones para alojar a 120 nuevos internos en la UP 13 de Junín, desde el bloque de concejales de Juntos presentaron un pedido de informes que intentó ser tratado sobre tablas en la sesión de ayer, pero finalmente pasó a comisión y será puesto en debate durante el próximo encuentro.

En el texto de la iniciativa, en su artículo 1, expresa: "Solicitar al Sr. Gobernador Áxel Kicillof si hay decisión tomada en cuanto a la realización de una nueva unidad penitenciaria y/o ampliación de pabellones de la unidad penitenciaria 13 de máxima seguridad y/o en las demás unidades 16 y/o 49 enclavadas en la ciudad y partido de Junín. En caso afirmativo se tenga al presente como rechazo a tal decisión”.