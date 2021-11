Petraglia: “Se deben equipar con juegos, bancos y luminarias las plazas de Alvear y Capitán Vargas”

El candidato a concejal por el Frente de Todos, Pablo Petraglia planteó la necesidad que tienen vecinos y vecinas de dos barrios de la ciudad para que se doten de servicios y equipamiento las plazas de las calles Capitán Vargas y Alvear.

Petraglia expresó que “cientos o miles de vecinos que viven en los barrios Emilio Mitre, Bicentenario, Plan Federal, Capilla de Loreto, Club Sarmiento podrían disfrutar de espacios públicos de calidad, en las plazas que se encuentran sobre calle Capitán Vargas y sobre avenida Alvear, si el Municipio mostrara interés en los barrios de la ciudad”.

“Los barrios están colmados de niños, niñas y adolescentes que no tienen un lugar cercano donde entretenerse, jugar o juntarse a tomar mates. Lo mismo sucede con los adultos que quieren hacer alguna actividad física o salir a caminar. Y en la misma situación se encuentran los abuelos que no tienen una plaza con comodidades a la que puedan concurrir”, aseguró Petraglia.

El candidato del Frente de Todos dijo que “el espacio físico existe, en Capitán Vargas desde Hipólito Yrigoyen hasta Arias y en Alvear desde Azcuénaga hasta la Circunvalación. Con tanto espacio disponible, los servicios que se le podrían brindar a la comunidad serían muchísimos, para todas las edades”.

“Para lograrlo se necesita saber escuchar a los vecinos, estar cerca de ellos y conocer sus demandas. Y también tener una visión integral de la ciudad, que no se reduzca solamente al área centro”, afirmó Pablo Petraglia.

Petraglia además señaló que “cuando nosotros decimos que las tasas municipales son caras con respecto a los servicios que brinda el Municipio, nos referimos a estas cuestiones. En los seis años de Gobierno, el intendente Petrecca ya administró más de $ 9.000.000.000, pero fue incapaz de poner un banco o un juego en estas plazas. A esto nos referimos cuando no vemos una ciudad planificada, cuando no vemos capacidad de gestión y cuando planteamos que no se sabe qué se hace con los recursos municipales”.

Por último, el dirigente del meonismo, dijo que “en el caso de que me toque debatir el presupuesto para el año que viene, voy a solicitar la inclusión de la colocación de juegos, bancos y luminarias para todos estos espacios públicos”.