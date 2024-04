Trabajan en la restauración y puesta en valor de la Plaza España

La Secretaria de Planificación Urbana y Patrimonio del Gobierno de Junín en coordinación con la Dirección de Cultura y con artistas locales, avanzan en la revalorización de los espacios públicos de la ciudad y la recuperación y puesta en valor de monumentos históricos. En esta oportunidad, la ceramista Rosangela Manzione junto a su equipo, ya trabaja en la segunda etapa de la refacción y postura de piezas que integran la Plaza España, ubicada en Avenida San Martín.

Esta acción se suma a la recuperación de la Plaza de los Trovadores y sus bustos, el monumento a los abuelos, algunos ejemplos de los trabajos realizados. Desde el Municipio destacaron que es crucial la participación de los artistas locales y llamaron a la comunidad a hacer cuidado de los lugares públicos para mantener el valor y concebir la historia de los mismos.

Conservación de patrimonio

Al respecto, la Arquitecta Laura Franco, subsecretaria de Planificación Urbana y Patrimonio del Municipio, manifestó: “Realizar este tipo de intervenciones tiene que ver con conservar el patrimonio, poner en valor los espacios, en esta oportunidad estamos trabajando en la Plaza España, la cual, como las otras plazas de Avenida San Martín, constituye un bien patrimonial destacado de la ciudad, es uno de los espacios públicos emblemáticos y es la que, de todas las plazas de la avenida, contiene mayor cantidad de elementos artísticos, con la presencia de un tratamiento muy particularizado”.

“Esto comenzó el año pasado con el reemplazo de los caminos de piedras por caminos que recuperan el color de la estructura original, que son piedras rojas y además con la intención de que la accesibilidad esté en mejores condiciones, así como también garantizar la transitabilidad de la plaza”, contó haciendo hincapié en las refacciones.

A su vez, señaló que “se siguió avanzando también con la recuperación de mayólicas de los bancos, las dos cabeceras que tiene la plaza, y recientemente de las fuentes que integran el espacio, y acá es donde tiene el rol fundamental el arte, con la participación de Rosangela Manzione, ceramista de nuestra ciudad, que ya está trabajando en esto, aún queda acomodar el camino central, que si bien no son las piezas originales, vamos a seguir trabajando en mantener la mayor cantidad de elementos posible”.

Para cerrar, sostuvo que “la idea es poder ir dándole un cierre a toda la intervención de esta plaza incorporando nueva iluminación, que nos permita tener más seguridad por la noche, por sobre todas las cosas, y si bien queremos recuperar el funcionamiento de las dos farolas que están en cada una de las cabeceras, no va a ser suficiente para poder darle luz al sector central, vamos a seguir trabajando en esto”.

Por su parte, Agustina Barbosa, directora de Cultura, habló sobre la importancia del involucramiento de profesionales y dijo: “Es fundamental que artistas locales se ocupen en esto, son parte de la historia de Junín y de la construcción social y cultural de la ciudad, no solo se trata de revalorizar los espacios públicos, sino de cómo habitamos los mismos, ya que no todos lo hacemos de la misma manera y no todos podemos concebir la historia y valorización de ese espacio”.

Para cerrar, la artista juninense, Rosangela Manzione, agradeció al Municipio por la invitación a participar de la restauración y valoró: “Para mí es una satisfacción ser parte de esto, estoy sumamente agradecida con el Gobierno de Junín por haberme convocado para este tipo de trabajo, mi sentido de pertenencia con Junín es muy fuerte, y es la segunda vez que intervengo en la restauración y recuperación, y sobre todo conservación, de la mayor cantidad de piezas posibles de las originales que se encuentran en un espacio público”.

“Cada vez que decidimos una intervención en un bien patrimonial, la principal motivación es conservar, en principio, las piezas que originalmente fueron emplazadas, y a partir de ahí comenzamos a reponer las que ya no tienen posible recuperación, es importante proteger aquellas que tienen una mínima rotura, sobre todo para que tengan más durabilidad, más años de vida”, especificó sobre la labor.

“La Plaza España es un lugar muy hermoso de la ciudad, yo me refiero a ella como corazón de cerámica, porque su centro tiene un patrimonio cerámico valiosísimo, con más de 20 diseños de piezas diferentes, y nos preocupa mucho que el mal uso y descuidado que se ve, lo hacen las mismas personas que habitan la ciudad, hay mucha afluencia de gente durante el día, por lo cual no se observa demasiado en ese momento, celebramos que se vaya a colocar nueva luminaria, ya que es en la noche donde seguramente estén estos descuidos”, concluyó.