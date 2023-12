“Este DNU es preocupante y alarmante en muchas cuestiones”, aseguró Petraglia

“El DNU me llegó por 20 grupos de WhatsApp diferentes enseguida que se publicó. Estaba en una cena, pero ahí mismo la ansiedad me hizo darle una lectura rápida. Cuando llegué a casa lo leí con detenimiento y… es preocupante y alarmante en muchas cuestiones” comenzó su charla con TeleJunín el concejal (y presidente del bloque) de Unión por la Patria, Pablo Petraglia.

Allí analizó el mega decreto que, esta semana que pasó, presentó el presidente Javier Milei y que afecta –o deroga- más de 300 leyes. El también director de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Unnoba argumenta –en la entrevista que se reproduce a continuación- algunas de las razones de su rechazo virtualmente absoluto a la iniciativa presidencial.

- ¿En cuáles cuestiones es “preocupante”?

- Primero, las formas. Es evidente que fue hecho a las apuradas.

- Pero su autor, Federico Sturzenegger, dijo que hace un año trabaja en este DNU…

- Entonces está reprobado Sturzenegger porque un Decreto de Necesidad de Urgencia si no aclara que su vigencia es desde la fecha de publicación, el Código Civil dice que rige a los 8 días de publicado… Recién estaría vigente el 29 de diciembre. Entonces, ¿cuál es la necesidad y la urgencia? Y en su discurso el Presidente dice que va a haber una batería de leyes que va a ir al Congreso. Entonces, si se va a habilitar el Congreso para discutir, ¿por qué el decreto?

- ¿Y las cuestiones “alarmantes”?

- Hay un divorcio en los fundamentos -¿Por qué hago esto? ¿Cuál es la causal?- y lo que termino normando en definitiva. Se dice “voy a combatir la pobreza”, y modificás la Ley de Cielos Abiertos (n. del r.: para las empresas aéreas). O la Ley de Bosques. O la ley de Fuego. O la que regula el régimen minero. No hay una correlación. Y eso ya lo tiene dicho la Justicia muchas veces: no se puede derogar regímenes permanentes por DNU. Hay materia tributaria cuya modificación está prohibida y acá se afecta el Código Aduanero. La forma es complicada. Y el fondo también.

- ¿Pasa el Congreso esto?

- La Ley 26.122 (año 2006) establece un régimen por el cual el DNU tiene que ir a la Comisión Bicameral mixta -que no está constituida aún- y tiene que emitir un dictamen que va a las cámaras de Senadores y de Diputados. Pero esa ley tiene una trampa: para que el decreto sea revocado tienen que estar ambas cámaras de acuerdo. O sea: con que se cajonee en una, o no se trate, o voten en contra, el decreto sigue vigente.

- La aprobación de una de las cámaras alcanza…

- Exacto. Entonces hay que tener los consensos de las dos cámaras para voltearlo. Pero creo que eso va a ocurrir por la vía judicial. De hecho ya hay un amparo presentado en un juzgado contencioso de Buenos Aires porque es un decreto ómnibus en donde hay modificaciones al Código Civil, que tuvo un tratamiento en el Congreso, un desarrollo y de repente la voluntad de una sola persona se lo lleva puesto. Y ese Código Civil es el corazón del derecho.

- Quienes armaron el DNU dicen ser gente experimentada que sabe que puede pasar…

- Es experimentada, pero ¿defendiendo los derechos de quienes? Hoy vi en Twitter publicaciones en donde dicen que cada artículo tiene un nombre y apellido. Y a mí me sorprendió mucho que el Presidente en el anuncio dijese el nombre de una empresa (n. del r.: propiedad de Elon Musk, el hombre más rico del mundo). O sea: directamente está haciendo lobby por una empresa internacional en contra de una empresa del Estado argentino como es ARSAT, que es un orgullo de todos los argentinos. Eso es preocupante. Entonces uno ve que la Ley de Medicamentos tiene nombre y apellido. La de la salud/prepagas, tiene nombre y apellido… Te invocan el mercado y el propio (dueño de Swiss Medical, Claudio) Belocopitt te dice que se pusieron de acuerdo en aumentar 50% sus tarifas. Entonces no es la mano invisible del mercado ni de la oferta y la demanda. Si son cinco los dueños del mercado, se ponen los cinco de acuerdo y te aumentan el 50%. Alguien tiene que regular eso y es –precisamente- el Estado.

- ¿El mercado no lo resuelve todo?

- El mercado es imperfecto, sobre todo en Argentina donde es bastante imperfecto. Hay muchos formadores de precios concentrados en muy pocas manos y para eso está el Estado a través de diferentes instrumentos. Con el DNU se llevan puestos todos estos instrumentos y en el medio quedamos los vecinos de a pie, los consumidores, los que muy posiblemente no vamos a ganar... Yo pienso en aquellos que son inquilinos y queden librados a la oferta en este momento de crisis... No solo en este momento: hace rato que hay una crisis habitacional. Y ahí es donde se necesita la mano del Estado.

- Pero hay cuestiones que se abordan en el DNU que aparecen como positivas, ¿está bien que haya una tercerización de los recursos del Estado para los más necesitados como ocurre con las organizaciones sociales que marcharon el 20/12?

- Hay diferentes mecanismos… Así como la ayuda social muchas veces está tercerizada, también todo el régimen de subsidios a empresas en muchos casos también lo está. Son políticas de Estado. El problema no es la herramienta sino cómo se utiliza. Con un martillo podés clavar un clavo o pegarle a alguien en la cabeza. O sea, la herramienta en sí no está mal: el problema es cómo se utiliza. Y de esa marcha lo que me llamó la atención es que hubo un desarrollo de un protocolo de seguridad para que la gente no corte las calles y seis horas después la gente estaba protestando en las calles y no hubo el mismo énfasis ni la misma militarización. O sea: hay también una estigmatización. Si vos venís en colectivo y tenés gorrita te filman y te persiguen pero si vivís en Acoyte y Rivadavia, en CABA, no.

- ¿Se refiere a los cacerolazos?

- Sí. Ahí realmente cortaron las calles, pero no hubo la misma sobreactuación. El protocolo es para algunos.