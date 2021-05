Malena Baro: la pandemia “nos agarra malparados”

En una entrevista con TeleJunín, la dirigente radical Malena Baro brindó su punto de vista sobre la pandemia en Argentina.

“Hay que contextualizar y eso nos dice gran parte de cómo se está llevando adelante la pandemia. Esto es mundial y a nosotros como argentinos nos agarra muy malparados en un muy mal momento económico, social e institucional en materia de programación de políticas públicas. Esto nos madruga, como se dice vulgarmente”, afirmó.

“Eso hizo que, como argentinos, nos fuera doblemente difícil poder hacerle frente a algo impensado y difícil de creer si alguien nos hubiese anticipado que era una posibilidad lo que estamos viviendo”, aseguró.

“Por supuesto que luego vienen cuestiones propias de los gobiernos nacional, provinciales y locales actuales, en los que vemos que hay administraciones mejores que otras y la previsión fueron mayores. A partir de eso, las previsibilidades en diferentes ciudades fueron mayores con más cantidad de camas y tubos de oxígeno”, destacó.

“El dato global resulta de alguna manera shockeante con todos estos casos que hay, ya que no estamos preparados y no nos dan los números de cantidad de camas y oxígeno”, sostuvo.

“Pero todo esto nos agarra mal parados, con muy pocas políticas de mediano y largo plazo a lo largo de todos estos años. Y no se puede decir que hay más culpa de un gobierno que de otro”, indicó.

“La realidad que está viviendo la gente en el día a día, no solo por las pérdidas, es dolorosa, también por la incertidumbre económica, las necesidades y sobre qué va a pasar con los chicos y la educación”, subrayó.

“Los jóvenes son el futuro y están creciendo con asistencia del Estado o de sus padres, porque se cayeron sus oportunidades para poder apostar a una actividad y hacer todo lo posible para ganarse la vida y llegar a lo más alto dentro de las posibilidades”, concluyó.