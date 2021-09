Juntos dio un gesto de unidad después de la disputa en las elecciones primarias

Del mismo modo que ayer Diego Santilli y Facundo Manes compartieron escenario pocas horas después de terminada la jornada electoral que los enfrentó en las PASO, en Junín los representantes de las dos listas de Juntos se mostraron unidos para celebrar el triunfo en la ciudad.

Fue anoche, minutos después de las 21, cuando llegaron casi al mismo tiempo al local partidario del Pro el intendente Pablo Petrecca junto con su primer candidato a concejal, Juan Fiorini; y los dos postulantes que encabezaron la nómina de #DarElPaso: Juan Pablo Itoiz y Cristina Cavallo.

En el búnker amarillo ya estaba desde hacía un rato Rodrigo Esponda, también candidato dentro de la lista de Fiorini y referente de la Coalición Cívica. Y el ex intendente Abel Paulino Miguel, dle mismo espacio, que fue aplaudido por la concurrencia cuando Petrecca lo saludó.

Además, participaron del encuentro Alejandro Franco, de Alternativa Republicana, y Gustavo Rozas, del MID. También fue a celebrar el ex presidente de la UCR local Carlos Mansur, y el candidato a concejal en la lista de #DarElPaso Fernando Scanavino, referente local del monzoísmo.

La presencia de representantes de los diferentes espacios que forman parte de Juntos sirvió para dar un gesto de unidad, luego de unas elecciones primarias que no pudieron ser evitadas por no haber llegado a un acuerdo antes del cierre de listas.

Inclusive, pasó a saludar y felicitar a los ganadores Mauricio Mansilla, primer postulante al Concejo por la nómina randazzista de Vamos con Vos.

Petrecca: "Esta interna nos fortalece"

Consultado por Democracia, el intendente Petrecca sostuvo que el trabajo seguirá siendo en conjunto: "Esta interna fortalece, es un buen paso también a nivel provincial donde ha quedado una buena conformación de Santilli y Manes, el mensaje de unidad es muy positivo para los bonaerenses. Y así como la relación nuestra era bárbara antes, no tiene que cambiar ahora".

Con todo esto, Petrecca consideró que "el espacio se ha ampliado mucho más". Y agregó: "No hubo unidad, ahora hubo una PASO, ya está el resultado así que seguiremos transformando la ciudad, con las distintas miradas que tiene cada espacio, porque esa diversidad nos nutre".

En su evaluación sobre la integración que se viene, el jefe comunal insistió en que "la interna nos va a fortalecer" como espacio: "Tenemos un gran desafío en noviembre contra nuestro verdadero adversario. Están los problemas de la gente por un gobierno que les ha dado la espalda a los argentinos y a los bonaerenses, por eso la sociedad les ha dicho que no en las Paso y seguramente será un gran ‘basta’ en noviembre".

Y concluyó: "Estamos contentos con la elección de Diego Santilli, nos pareció excelente la foto junto a Manes y acá, a nivel local, también. El radicalismo es parte de la mesa y de ahora en más seguiremos trabajando juntos".

Una nueva lista de cara a noviembre

Tanto Itoiz como Fiorini, la integración de las listas será un tema que no debería generar mayores inconvenientes.

De acuerdo a los resultados de las PASO desarrolladas ayer, para las generales Itoiz se ubicará en el tercer lugar de la lista de Juntos (Fiorini y Emilse Marini son los que quedan encabezando). Además, el cuarto seguirá siendo para Melina Fiel, Rodrigo Esponda pasa del tercero al quinto, y en la sexta posición se ubicará otra postulante de la Unión Cívica Radical: Cristina Cavallo.

En línea con las declaraciones del intendente, Fiorini aseveró que, con la nueva conformación, en noviembre "la lista va a estar integrada con todos los espacios, enriquecida con los dos representantes del radicalismo que estarán dentro de los primeros seis lugares".

En la misma línea, Juan Pablo Itoiz no solo destacó el crecimiento que tuvo el radicalismo respecto a elecciones anteriores, sino que celebró la conformación de la nómina que representará a Juntos en las generales.

"Depende de los números finales -explicaba Itoiz anoche- la tendencia marca que nuestra lista va a tener dos integrantes en los primeros lugares, y eso está valorizado porque esos dos lugares son el resultado de la elección de la gente. Eso nos obliga a seguir trabajando".