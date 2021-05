Alfredo Farías: “La música me dio todo”

No fue nada extraño que Alfredo Farías se dedicara a la música porque el ambiente en el que se crio fue ese. Es que su padre era luthier y arreglaba, principalmente, instrumentos de cuerda.

“Había mucha gente que reparaba, pero él amaba los instrumentos y, hasta que no quedaban como él quería, no los entregaba”, recuerda. Por eso, en su casa siempre solía haber pianos para recomponer, además de los que tenía su padre. “Ahí me vino el gran amor que tengo por el piano”, dice.

Con el tiempo, Alfredo se convirtió en un verdadero referente de la música local, con una extensa y exitosa trayectoria en los escenarios.

“Siempre me proyecté a innovar y creo que me adelanté a la época”.

Maestro

Farías nació en Junín y se crio en Las Morochas. Era muy chico cuando empezó a aprender a tocar el piano con Marta Zaira, que era la profesora del barrio, y más adelante siguió con Nicolás Campazzo, con quien se recibió de profesor. Según dice, con ambos hizo la parte académica, pero tuvo muchos otros grandes maestros: “También me enseñó muchísimo mi hermano y, además, iban muchos músicos a mi casa, y eso me ayudó un montón. Además, mi papá alquilaba pianos y los llevaba cuando venían las grandes orquestas típicas, y yo siempre los veía. Ellos también eran mis maestros”.

Es cierto que probó con varios trabajos, ya sea en Vialidad, en un frigorífico, en la Cofaj o en Ocasa, mientras tenía algún alumno en sus horas libres; pero a principios de los 80 se inclinó por el piano: “Me di cuenta de que no podía estar en ningún trabajo porque estaba todo el tiempo pensando en la música, era más fuerte que yo”.

La revelación se produjo cuando aparecieron los órganos electrónicos y, en una exposición que se hizo acá en la que no había organistas que toquen, él lo hizo y mucha gente vio su desempeño, lo que le atrajo más y más alumnos.

“Se anotaron muchos para aprender y me fue muy bien -comenta-, más adelante tuve un conservatorio de música en Rojas, que duró unos años. Y acá hubo un momento en el que no tenía turnos para dar, de la cantidad de gente que venía”.

A eso le siguieron las contrataciones para cumpleaños, casamientos y otro tipo de eventos. “Y así fue que no paré más”, resume.

Como músico

El primer grupo que integró fue Los Ugly Boy’s, remplazando a Armando Álvarez. Después estuvo con la Jazz Casco y, más adelante, con los Cascombo. Luego buscó otros horizontes y lo convocaron de Los Rolling, “que en ese momento eran estrellas”, y con los que hacía giras por varias provincias. Siguió por Los Rambler y a finales de los 70 formó Los Diablos.

El paso siguiente fue el América Trío. “Gracias a Monona Zarzarullo fuimos a tocar a la Biblioteca Nacional y ganamos un premio en Mar del Plata por un tango que compusimos”, recuerda, para luego ampliar: “Después vinieron las actuaciones en Radio Libertad, Radio Mitre, Canal 7, Canal 11 y una de las más recordadas fue la que hice en el Teatro Colón, junto con el Coro Polifónico Junín en 1987”.

Además, fue músico de muchos cantantes locales, de tango, folclore, melódicos. “No los nombro porque son un montón”, dice. Y en la última época de El Viejo Zaguán acompañó a varios que venían de afuera, como Abel Córdoba, Guillermo Galvé y otros.

“También tuve la alegría de conocer Cosquín junto con Jorge Faustino, cuando llegamos a la final. Además, en los festivales de tango que se hacían en Junín, siempre me llamaban para participar”, añade.

Uno de los hitos de su carrera fue haber tocado cuando se inauguró el teatro La Ranchería. Y su paso por los medios de comunicación: “A quien le debo muchísimo, pero muchísimo, por esta vida musical, es a Niní Ceci, porque la acompañé tanto tiempo en la radio y 28 años en su programa de televisión”.

“Estar acá a mí me llena el espíritu, soy feliz en esta ciudad”.

La música

Su versatilidad estuvo presente desde el inicio de su carrera. “Yo me acostumbré a tocar de todo porque, cuando recién empezaba, tenía que pagar el órgano, entonces, con Juan Casco nos contrataban en los concursos de cantores y tenía que tocar lo que venía, sin ensayo ni nada. Para colmo, los que participan en esos certámenes, eligen los temas más difíciles, y yo los seguía”, evoca.

Por eso pudo integrar grupos de diversos géneros. Aunque tiene su preferido: “Mi debilidad es el tango, indudablemente. Y después, también me gusta mucho la música centroamericana: salsa, merengue, chachachá, como si hubiera nacido en el trópico”.

Por las circunstancias pandémicas, no está haciendo actuaciones y, hasta el confinamiento total, seguía con las clases a sus alumnos con el distanciamiento y los protocolos correspondientes.

Y al momento de hacer un balance de su carrera, concluye: “La música me dio todo. El otro día veía un grupo de jóvenes que tocaban un tango en ritmo de bossa nova y la gente los felicitaba, y yo cuarenta años atrás hacía lo mismo. Siempre me proyecté a innovar y creo que me adelanté a la época, pero eso no tuvo repercusión porque yo estaba en Junín. Sin embargo, estar acá a mí me llena el espíritu, soy feliz en esta ciudad”.