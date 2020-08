Solicitan que aprueben la creación de un Registro Único de Centros Culturales

Agustina Arregui y Javier Mattioli, del Colectivo Cultural Juninense, en diálogo con TeleJunín Noticias, manifestaron que desde el inicio de la cuarentena no están funcionando los espacios culturales, aunque ahora les está permitido ensayar.

“Los espacios culturales de Junín se encuentran a puertas cerradas. Si bien tenemos la posibilidad de generar algún tipo de ensayo, es mínimo lo que eso implica en cuanto a impacto cultural, ya que se ensaya a puertas cerradas, para que en un futuro se pueda realizar algo vía streaming, lo cual repercute muy bajo a los centros culturales”, manifestó Javier Mattioli, quien está a cargo de Dadá, club de arte.

El nombrado contó que apenas comenzó la pandemia presentaron dos proyectos de ordenanzas al Concejo Deliberante para poder regularizar los centros, justamente en todo este período de vacío, en los que no hay actividad, prepararlos para la vuelta a la actividad, habilitados legalmente.

“Nosotros leímos una ordenanza que data del año 2015, que nunca fue puesta en vigencia y habla de la regulación, del listado de inscripciones, algo que nunca sucedió y ese fue el puntapié inicial del colectivo. Presentamos dos proyectos, con la mirada plural de un sinfín de artistas locales (de la Música, Danza, Canto, Teatro, Plástica, etc.), de todas las ramas del arte. Hemos tomado parte de ordenanzas de Bahía Blanca, Vicente López, Capital Federal y Paraná”, explicó.



Señaló que esto llevó cinco meses de trabajo, que se había tomado contacto con la presidenta de la comisión de Cultura y Educación del Concejo Deliberante, Melina Fiel, y con el director de Cultura municipal, Javier Pironi.

“Nos sorprendió al colectivo que Javier Pironi presentara una modificación paralela del proyecto, teniendo en cuenta que Melina Fiel reconoció que el colectivo mejora, apunta al diálogo, al consenso, luego de estar años invisibilizados, hoy se encuentra integrado”, explicó.

Según lo explicado, a lo que apunta esta ordenanza es que los pasos hacia la habilitación sean menos y que el municipio acompañe el proceso de habilitación, teniendo en cuenta que desde el 20 de marzo están parados, que continúan acumulando las deudas, por las facturas de luz y gas, ya que solventarlo se les hace imposible.

De acuerdo a lo expuesto, se observa que los funcionarios tienen una forma de trabajo muy lerda, no tomando conciencia de la urgencia, por lo cual desde el Colectivo Cultural Juninense seguían esperando respuestas, con las puertas “abiertas al diálogo”.

Registro

Por su parte, Agustina Arregui, de la Casa Cultural “Dante Balestro”, durante el diálogo con TeleJunín, hizo saber que son nueve los centros culturales en Junín y ninguno con habilitación, que se manejan en forma autogestiva y sostenida por los miembros que los conforman.

Arregui dijo que hacía unos años no estaba en Junín y que a la vuelta se vio sorprendida por el crecimiento cultural, por lo que creía que tenía que haber una respuesta por parte del municipio para que esta actividad se generara “con cuidado por parte de quienes la gestionan y de quienes participan”. La intención es que crezcan más, ya que “los espacios funcionan si la gente va y participa de las actividades”.



“Yo creo que si las personas participan de los espacios culturales, hay un cambio social que se ve. La gente empieza a tener una conciencia diferente que no está solo vinculada con el consumo y las necesidades de tener, hacer, mostrar sino con algo más profundo que tiene que ver con jugar, sentir, intercambiar”, explicó.

Para Aregui “lo que está pasando con el colectivo es algo hermoso y rescatable” porque antes (a los centros culturales y artistas) se los veía divididos, pero ahora el Colectivo Cultural los integra, conformando un entramado nuevo de espacios y disciplinas.

“La pandemia nos agarró quebrados, precarizados de antemano, a punto tal que nuestros espacios funcionan sin una habilitación, y para que esa habilitación se dé precisamos del apoyo y el acompañamiento del municipio”, dijo.

“Ahora estamos pidiendo la creación del Registro Único de Centros Culturales, que no necesita más que una respuesta del Intendente o de Cultura para que ese registro se cree”, apuntó.

Vale mencionar que la solicitud de apoyo a los artistas locales incluía el tratamiento de los proyectos presentados que declaraban de interés público al quehacer artístico-cultural, impulsaban la habilitación de los centros culturales “para poder producir y ensayar” y el pedido y propuesta de herramientas para poder desarrollar la actividad.