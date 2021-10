El arte mural que irradia en la calles de Junín

Las formas del arte contagian y traspasan en la misma medida en que comunican, como fieles testigos del tiempo y del momento social, el mismo que les da vida.

El arte urbano en sus expresiones encuentra en el muralismo una tradición que muchas veces se entrelaza con el grafiti, aunque sean figuras bien diferentes.

Sin dudas el arte mural llega para romper con un orden y una pulcritud visual, llamando a un despertar de los sentidos a través de las imágenes, las formas, los colores, las técnicas, los materiales. Un sacudón al espectador. Y a la comunidad.



“Hay muchas imágenes en una ciudad, pero no en cualquier lugar se pueden hacer murales. Hay lugares que tienen ya una identidad o espacios históricos en los que no se pueden realizar nuevas obras o murales. Hay ciudades que son más proclives para realizar murales. Lo importante es decir lo que se necesita decir en cada espacio. Para eso existe la metáfora, sino nos convertimos en panfletarios. Algunos suponen que un mural es sinónimo de boca abierta, mano en alto y forzudo. No. El arte es construcción de conocimiento. El mural no es abstracto porque debe tener un nivel de realización donde el otro pueda intervenir y eso depende también del espacio en donde se hace la obra”, reza un fragmento de la entrevista realizada a la docente y muralista Cristina Terzaghi que aparece en “Entremuros: una crónica acerca del muralismo argentino”, de Diego Ruiz.

En Junín

Maximiliano Bonafé es un artista juninense dedicado al muralismo desde hace 20 años.

Conocido más por su nombre artístico, Madxis Bonafé contó a Democracia su experiencia y lo que significa embellecer con el arte los espacios “tristes”.

“Pintábamos un mural en algún espacio de la ciudad, muchos de esos murales hoy siguen y otros quedaron en el olvido”, relata.

Asegura que muchos desconocen la autoría de los murales pero que también “hay mucha gente que nos conoció y nos contrató para embellecer sus espacios con nuestro arte”.



Un poco de historia: “Nosotros empezamos pintando graffitis, luego lo mezclamos con otros tipos de arte pero vimos que los murales llamaban más la atención”.

Madxis asegura que se genera un “lindo vínculo” con quien cede permiso para intervenir una pared.

“Al final ambos quedamos satisfechos, nosotros con nuestro trabajo y los dueños ya que las paredes casi siempre están sucias o rayadas con aerosol o sin vida”.

Los vagones

“Cuando nos dieron un permiso para pintar por primera vez los vagones abandonados del predio ferroviario sobre calle Jean Jaures fue una sorpresa, casi un sueño para nosotros”, cuenta Madxis.

“Rápidamemte convoqué a amigos del arte mural que enseguida respondieron y aceptaron venir a pintar. Así nació la primera pintada, digamos, legal, sobre vagones de trenes en Latinoamérica. Sin saberlo, dentro de nuestro arte, estábamos haciendo historia”.

Cuenta que “las personas se acercaban a la cerca y nos felicitaban por colorear los vagones abandonados y hasta nos daban comida para demostrar su alegría”.

El mensaje es la belleza

“No se si lo que hago o hice alguna vez molestó a alguien, seguramente que si porque así somos, pero el arte mural siempre me dio satisfacciones. Me abrió caminos que nunca imaginé. Me dio amigos de todo el mundo y me encaminó en una nueva manera de vida”, cuenta el artista.

“Cada vez que pintamos un mural, pensamos en decorar, colorear o embellecer. Nuestros murales no dejan mensajes, solo embellecen espacios que estaban apenados por la tristeza. Y una de mis frases es ‘démosle color a nuestro día gris’. Y de eso se trata al pintar murales libres en la ciudades”.