Con fotos de Haylli y de artistas locales, el Museo Itinerante FOLA pasó por Junín

Era una institución instalada en Capital Federal, que, a raíz de la pandemia y la compleja situación económica, cerró. Actualmente, recorre el interior del país, poniendo en contacto a los habitantes de las ciudades con artistas visuales, de forma libre y gratuita.

Tras su paso por San Antonio de Areco, Arrecifes, Salto, Carmen de Areco, Mercedes, Chivilcoy y Chacabuco, se instaló en Junín el pasado miércoles. Por iniciativa del Gobierno local, en conjunto con representantes del proyecto y el ministerio de cultura porteño, también son exhibidas obras de artistas locales y se dedicó un espacio exclusivo a la filmografía de Alberto Haylli, histórico fotógrafo juninense.

Democracia visitó la muestra itinerante y dialogó con referentes del proyecto, funcionarios y artistas de la ciudad. El museo continuará abierto al público hasta este lunes inclusive, y posteriormente continuará su recorrido por la Provincia.

Sobre ruedas

El último día del 2021, el local de la Fototeca Latinoamericana, ubicado en Palermo, cerró sus puertas definitivamente, para emprender un ambicioso proyecto: convertirse en el primer museo itinerante de fotografía.

Es que las dificultades que la crisis económica y la pandemia impusieron al arte obligaron al FOLA a reinventarse. Actualmente, en un trailer con obras de referentes de la fotografía argentina, el museo recorre el país, y, en su primer año de trabajo, se prevé realizar 7000 kilómetros. Junín fue una de sus primeras paradas.

En diálogo con TeleJunín, Gastón Deleau, su director y fundador, destacó que “el proyecto tiene la misión de conectar el arte y la gente de forma espontánea, libre y gratuita”, y por ello se instalan en diferentes localidades durante varias jornadas. “Queremos que la pasión fotográfica genere un efecto en la gente”, agregó.

Asimismo, el gestor cultural explicó que el proyecto “lleva siete años escrito”, y, a raíz del cierre del museo en Capital Federal, apostaron por reinventarse y la propuesta es “llevar el museo a la gente”. En dicho sentido, a pocos días de haber inaugurado su tráiler, el FOLA viajó a Mendoza, experiencia que dió el puntapié para recorrer el país. Por el momento, la muestra itinerante continuará visitando el interior de la Provincia.

La presencia de Haylli

“Hace 30 años que trabajo en fotografía, pero nunca había escuchado hablar de Haylli”, afirmó Deleau, que, a raíz de su interiorización en la filmografía del reconocido reportero gráfico juninense, destacó que “es oro, un tesoro fotográfico increíble”.

Tras su contacto con Christian Rémoli, director del Proyecto Haylli, el museo ambulante reservó un espacio al fotógrafo local, para que los visitantes también conozcan el pasado de la ciudad. “Me propuse venir a Junín y reconocerlo”, afirmó Deleau.

Por su parte, en diálogo con Democracia, Rémoli expresó que “es muy destacable que el Proyecto Haylli haya sido invitado a la muestra”, puesto que “ayuda a la difusión de su obra”. Asimismo, recordó que el museo itinerante es resultado de una iniciativa privada y, en dicho sentido, llamó a que más acciones “sean impulsadas por los ámbitos responsables de fomentar la cultura local”.

Respecto al reconocimiento de la obra del fotógrafo juninense, Rémoli explicó a Democracia que “Haylli tenía el mismo concepto que Fola: que la gente se encontrara con las obras en su andar diario”, y recordó que el fotoperiodista fue “impulsor de las galerías”, en las que exhibía las fotos a los transeúntes.

“Nos sentimos muy cómodos trabajando con Gastón Deleau y todo el equipo del museo”, agregó.

Trabajo conjunto

Junto al director y fundador del FOLA, también estuvo presente en la ciudad Enrique Avogadro, Ministro de Cultura porteño, que recorrió la muestra junto al intendente, Pablo Petrecca. En diálogo con Telejunin, Avogadro destacó que se trata de “un puente cultural que busca generar oportunidades para artistas”, y destacó el trabajo junto al municipio.

Cabe señalar que el proyecto se enmarca en la ley de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, que permite al sector privado destinar parte de sus impuestos a financiar proyectos culturales y, en consecuencia, convertirse en patrocinadores. En dicho sentido,

Petrecca explicó que se sancionó una ordenanza basada en dicha ley, con el propósito de que “Estado y sector privado, mediante beneficios fiscales, acompañen a los artistas locales”.

Al respecto Deleau señaló que “la ley de mecenazgo, los sponsors privados y la ayuda de los municipios” permitió al museo itinerante recorrer más de 1200 kilómetros, de los 7000 que prevén para el 2022.

Asimismo, el mandatario local explicó a TeleJunín que, por iniciativa conjunta con el ministerio de cultura porteño, “el museo tiene representación local, lo que es muy importante”. De hecho, en el interior el trailer son exhibidas obras de Guilermo Marzullo, Emanuel Borao, Lula Riera, Cruz Mendizabal, Eliana Maguad, Esteban Ezcurra, Gala Loguercio, Viviana Acosta, Josefina Ferrero, Lia Palmieri, Patrici Correa y Aníbal Haran.

La iniciativa conjunta del Gobierno local y porteño es, de acuerdo a Avogadro, una forma de “celebrar lo mejor de la cultura de Junín en Buenos Aires y viceversa”. A su vez, el funcionario destacó que está en diálogo con el intendente local para “desarrollar diferentes iniciativas”, entre las que se destacan “proyectos de itinerancia cultural”, como el FOLA.

“Pensamos a la cultura como eje de desarrollo, mucho más que entretenimiento”, enfatizó.

Artistas locales, presentes

Guillermo Marzullo

Artista visual

“El FOLA es un programa con muchos aspectos importantes. Destaco la iniciativa de recorrer el país y acercar a las personas la escena de la fotografía argentina, así como también la convocatoria a artistas de cada ciudad.

Estoy presentando fotografías de registro de acciones, que trabajé sobre el Río Salado, y son un cruce con las artes visuales”

Josefina Ferrero

Fotógrafa

“Estoy muy agradecida a Gaston Deleau por su invitación a participar de la muestra. Me llena de gran orgullo haber exhibido mis obras junto a mis profesores de la Escuela de Arte: Guillermo Marzullo, Emmanuel Borao, Aníbal Harán y Lula Riera. FOLA me parece una propuesta muy interesante, porque permite que fotógrafos de diferentes lugares muestren sus obras a la comunidad, y he visto muy buenos trabajos”

Emanuel Borao

Fotógrafo

“Estoy muy contento y agradecido por la invitación a ser parte de este fantástico proyecto, detrás del cual veo la propuesta de romper con la visión elitista del arte. En el museo está expuesta una serie de retratos míos de fotografía digital”.