Alquileres comerciales: aseguran que en el 95% de los casos "hubo acuerdo"

Pese al impacto del aislamiento obligatorio por el coronavirus y las dificultades que afronta el sector comercial, el rubro de los alquileres comerciales arribó mayormente a acuerdos entre las partes.

“Vemos una gran efectividad en el pago de los alquileres y, en el área comercial, se están realizando algunos acuerdos, particularmente en los locales que estuvieron cerrados porque el comercio no estuvo exceptuado para poder abrir”, afirmó en diálogo con Democracia Daniel Di Palma, presidente del Colegio de Martilleros de Junín.

Y el profesional agregó: “No hay mora, sino conversaciones que se llevan adelante. Pero en un 95% los conflictos arribaron a acuerdos para los meses de marzo, abril y mayo, y quedan algunos márgenes de negociación en algunos contratos del ámbito comercial que se están resolviendo en estos días”.



“Hay un gran entendimiento entre locador y locatario, hay un acuerdo, hay una gran sensibilidad de la sociedad en general. Estamos ante un evento único, excepcional, por eso siempre decimos y estamos viendo que el comportamiento de la sociedad, en lo que respecta a la cuestión económica, ha sido de mucha conciencia”, señaló.

“Las inmobiliarias hace una semana y media que estamos trabajando. Cuando fuimos habilitados por el municipio y la Provincia nos pusimos a trabajar todas las inmobiliarias de la ciudad, básicamente para el cobro y el pago de alquileres, como así también en la resolución de conflictos derivados del DNU 320”, comentó.

“Cabe destacar la actividad de los martilleros y corredores que se han puesto al frente de todas estas negociaciones y realmente hemos sido habilitados para poder resolver esta conflictividad en el ámbito comercial. También hemos sido invitados a reuniones con el intendente y la Sociedad Comercio e Industria”, resaltó.

Y añadió: “En el caso de los estudiantes universitarios y terciarios se ha visto un muy bajo porcentaje que han entregado los departamentos que alquilaban y otros que siguen abonando sin ningún inconveniente, pero no ha habido bajas significativas”.





Parejas: “Vamos tratando caso por caso”

Por su parte, Raúl Parejas, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), afirmó a este diario: “Vamos tratando caso por caso, ya logramos tres arreglos de contratos hasta salir de esta pandemia, y tenemos un cuarto en tratativa. Otros comerciantes llegaron a acuerdos de forma personal”.

“Veníamos de un 2019 malo, y esto nos complicó mucho”, expresó.

“No sabemos qué va a pasar de acá a agosto, por ejemplo. Por eso desde la cámara tratamos de darles herramientas a los comerciantes, para poder intentar vender un poco más bajo esta modalidad online, que llegó para quedarse”, afirmó.

Escasas ventas

“Estamos lejos de la recuperación, estamos un 60% por debajo de las recaudaciones normales, y así es muy difícil aguantar y llevar adelante un comercio”, afirmó Parejas. Y agregó: “Estamos todos haciendo un sacrificio tremendo para pagar algunos impuestos que no han sido corridos. Y como siempre digo, precisamos esta ayuda solidaria y nos dieron la espalda, me estoy refiriendo a los bancos, que se han cansado de ganar plata con nosotros, con los bonos. Venimos de un 2019 malo, y cuando parecía que podíamos levantar, nos cae esto, que no le podemos echar la culpa a nadie. Vino muy bien la ayuda con el tema sueldos, pero le reclamamos al Gobierno que presione a los bancos para que podamos acceder a créditos más accesibles para las pymes”.