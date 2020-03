El campo va al paro por cuatro días por el aumento de las retenciones a la soja

La Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias realizará la semana próxima un paro por cuatro días, de lunes a jueves, para protestar contra la suba de retenciones a las exportaciones de soja.

Tras varias deliberaciones, y en medio de una fuerte presión de algunas de las organizaciones que la integran, como CRA, los referentes de la Mesa de Enlace resolvieron avanzar con una protesta que paralizará la actividad durante la próxima semana.

Se trata de un cese de comercialización de granos y de hacienda para faena.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), impulsada en especial por sus bases enroladas en Carbap, apuró la decisión de la Mesa de Enlace al amenazar en un comunicado con salir por su parte a las rutas.

CRA había advertido más temprano que "si las medidas tomadas son empujadas por un espíritu recaudatorio tengan en cuenta que es ‘un juego de suma cero’ en el corto plazo. Si son empujadas por un espíritu ideológico, entonces... Nos veremos en las rutas".

Los principales referentes de la Mesa de Enlace integrada por CRA, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria y Coninagro seguían definiendo la modalidad de la medida de fuerza y si habrá tractorazos en las rutas, una decisión que podría revivir el largo conflicto del 2008 cuando Cristina Kirchner, como jefa de Estado, buscó imponer las retenciones móviles.

En tanto, fuentes cercanas al Gobierno hicieron conocer su malestar por la decisión del campo y que daban por finalizadas las relaciones con la Mesa de Enlace con la que consideraban que estaban en negociaciones.

Por otra parte, los autoconvocados -varios grupos de productores en distintas regiones de Argentina- tienen planeado realizar una asamblea nacional de magnitud el próximo martes 11 de marzo, en Expoagro, la muestra que se realiza a la vera de la ruta 9 en inmediaciones de San Nicolás.

Los autoconvocados del norte bonaerense informaron que "una vez más, el Gobierno acude a mentiras para confundir a la sociedad".

"Mienten cuando dicen que le van a devolver retenciones al mediano productor de 500 a 1.000 toneladas porque en esa franja, si le devuelven, quedan entre 28% y 30%, suma que ya habían llevado en diciembre. Mienten cuando dicen que le van a devolver 12 puntos al pequeño productor, porque ya lo hemos vivido en la etapa anterior donde la mitad de los productores no vieron un peso", alertaron.

Por su parte, integrantes de la Mesa Regional del NEA y NOA se sumarán a las medidas de fuerza porque aseguraron que no permitirán que "sigan desapareciendo productores a costa de mantener una estructura ineficiente y parasitaria que no ha mostrado ante la crisis ni el más mínimo gesto de austeridad".

Voces locales

Gustavo Frederking, presidente de la Sociedad Rural de Junín (SRJ), afirmó ayer a Democracia: “No son gratas estas acciones, pero a veces es la única forma de hacer escuchar a los gobernantes los problemas que tenemos. Sentimos que no estamos siendo escuchados. El agro no puede sufrir un impuesto más. Se lanzó lo de la compensación, pero no está explicado cómo se va a implementar”.

Y agregó: “El aumento de las retenciones va a tener un efecto boomerang, se cree que se va a recaudar más, pero se va a recaudar menos, porque cada vez va a haber menos inversión, menos producción, y en consecuencia, menos fondos de retenciones. Básicamente, la retención no debería existir, en todos los países del mundo buscan incentivar al que produce, acá buscan limitarlo, es insólito. Además, está más que probado que cuando al campo le levantan las restricciones, produce y va para adelante, y estos últimos años hubo cosechas récord. ¿Para qué insistir con viejas recetas?”.

“En los últimos 16 años, según el último censo agropecuario, desaparecieron 80 mil productores, es la desaparición de un productor cada dos horas, es un dato escalofriante, y justo coincide con los 16 años de retenciones. Nos debemos una discusión del modelo de desarrollo agrario que queremos para el futuro. Entendemos la situación del país, la situación de un gobierno que comienza con una situación económica muy compleja, con una deuda fenomenal, pero me parece que están equivocando el camino. Se habla de solidaridad, y a la minería y el petróleo les bajaron las retenciones. La clase política en estos tres meses no hizo ningún tipo de esfuerzo, al contrario, se duplicaron los ministerios”, cuestionó.

Por su parte, Rosana Franco, presidenta de la Federación Agraria Argentina Filial Junín, afirmó a este diario: “El paro de cuatro días es bastante simbólico. En nuestra zona todavía no empezó la cosecha. De todos modos, el paro es la única herramienta que tenemos para demostrar nuestro descontento frente a cualquier problema”.

Y agregó: “Veremos la actitud de las cooperativas, si acompañan o no”.

Recaudación

Las nuevas alícuotas de derechos de exportación para productos agropecuarios establecidas en el decreto 230/2020 implicarían una recaudación adicional de 330 millones de dólares, estimó ayer la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

"Considerando la producción que ya se encontraba comercializada al momento de adoptarse el decreto, para la campaña 2019/20 el nuevo esquema implicaría una recaudación adicional de US$ 330 millones respecto de la situación prevista bajo el anterior decreto 37/2019", explicó la entidad.

De esta forma, el aporte al fisco por derechos de exportación de las seis cadenas de cultivos extensivos totalizará 5.936 millones de dólares, amplió el trabajo.

Pero aclaró que "la recaudación total aumentaría en menor cuantía (US$ 274 millones), dada una disminución en lo recaudado por otros impuestos, lo que lleva la recaudación total a US$ 11.598 millones".

Y, remarcó: "Las nuevas alícuotas sí tendrían un impacto significativo en el área sembrada y la producción durante la campaña 2020/21".

"Al disminuir los precios recibidos y modificar las rentabilidades relativas, los actores modifican sus planes de negocios ante los nuevos escenarios", explicó la Bolsa de Cereales porteña.

Para la campaña 2020/21, advirtió la entidad, "se estima una disminución del área sembrada de 636 mil hectáreas" debido a que "el nuevo esquema de derechos de exportación afectará las decisiones de los productores desde el inicio de la ventana de siembra".

En términos de cultivos, el más afectado sería la soja, cuya intención de siembra disminuiría en 679 mil hectáreas como consecuencia del nuevo aumento en los derechos de exportación al complejo.

Por el contrario, en el caso de maíz se espera un incremento en el área de siembra.