El Molino: El recambio de luminarias es la prioridad

Delimitado por las vías del Ferrocarril General San Martín y las calles Rivadavia, Lilliedal, Ameghino, Bolívar y Chile, El Molino es uno de los barrios tradicionales de la ciudad.

Ubicado a pocas cuadras del centro neurálgico y comercial de la ciudad, aquí todos los residentes cuentan con los servicios de agua corriente, cloacas y gas natural, así como el asfalto y el alumbrado público.

No obstante, hay algunas cuestiones pendientes de ser solucionadas. Temas que se repiten desde hace bastante tiempo y sobre los que no están obteniendo respuestas.

El déficit en el alumbrado público es el principal. Pero también hay otros, como la necesidad de poda, los inconvenientes en el tránsito –principalmente por el constante paso de camiones por calles no habilitadas para esos vehículos– y el mantenimiento de algunos sectores.

Alumbrado público

De todas estas prestaciones esenciales, el alumbrado público es la única que presenta inconvenientes. Es que las antiguas farolas alógenas que están instaladas aquí no alumbran lo suficiente, y sobre esto ya se hicieron numerosos pedidos.

Solamente se hizo algo en Ramón Hernández, el resto del barrio sigue teniendo las luces amarillas, que no alumbran nada. Rubén Hunziker. Pte. de la Sociedad de Fomento.

“Lamentablemente continuamos igual”, afirma el presidente de la Sociedad de Fomento, Rubén Hunziker, para luego ampliar: “Seguimos solicitando las luces de led y que traten de cortar las ramas. Uno quiere cambios y por eso hace los pedidos. Nos habían prometido que se iban a hacer trabajos en nuestro sector cuando comenzara el año, pero solamente se hizo algo en Javier Muñiz, el resto del barrio sigue teniendo las luces amarillas, que no alumbran nada. Y, además, hay plantas para podar. Se hicieron los reclamos correspondientes por todo esto”.

Mantenimiento

El mantenimiento general del sector también está en la mira de los fomentistas. A la acumulación de ramas y montículos, se suma la existencia de un par de inmuebles descuidados que traen inconvenientes.

“Son dos los lugares –explica Hunziker–, un terreno que por fuera se ve cerrado, en teoría tiene dueño, y está lleno de basura, andan roedores y por eso hicimos los reclamos para que se intime al propietario. Y sobre Javier Muñiz hay un lugar que parece una casa, pero es solo el frente y adentro no hay nada, y sobre ese lugar los vecinos también presentan las quejas por la cantidad de yuyos y ratas que se ven”.

Lo que se pide es que se tome alguna medida. “Sería bueno que la municipalidad intime a los dueños”, aseveran.



Tránsito

En este barrio el tránsito siempre fue conflictivo, sobre todo por la gran cantidad de camiones que circulan por aquí para ir, principalmente, al molino y a la Liga.

Hunziker cuenta que “se puso cartelería en la Ruta 188, pero muchos camiones desconocen la prohibición de andar por ciertas calles”, por lo que no es raro que circulen por sectores que no deben.

Es que el lugar habilitado para los vehículos de gran porte es la calle Alberdi: “Andan también por Javier Muñiz y otras calles. Tendría que haber otro sistema de cartelería, aunque sea con los horarios, porque llega la época de la cosecha del trigo y acá circulan muchos y en cualquier horario”.

Seguridad

Finalmente, el de la seguridad es otro ítem sobre el que los lugareños ponen el acento. Por tal motivo, los fomentistas mantuvieron un encuentro con el director de Seguridad del municipio, Luis Chami, “porque se habían sacado las recorridas de la policía y ahora volvieron”.

Para mejorar en este tema, hace tiempo que los residentes de El Molino piden más iluminación y una cámara de videovigilancia en la calle Negretti, entre el Cementerio Central y la Escuela N°19: “Se sigue reclamando, sobre todo porque comenzaron nuevamente las clases y cuando llegue el invierno los días son más cortos y anochece más temprano. Por ahora no tuvimos respuestas. Nos dijeron que en la municipalidad se tienen que organizar para este nuevo mandato, así que vamos a seguir gestionando”.