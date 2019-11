Jatip: “Hoy empezamos a cargar que era lo que queríamos”

Tras el reclamo de los transportistas frente a la planta ex Nidera, hubo acuerdo con la empresa y hoy los camioneros volvieron a trabajar. “Hoy empezamos a cargar que era lo que queríamos y aumentamos un 25% la tarifa para los que llevamos gramos y aceite”, afirmó Ramón Jatip, presidente de la Catac, a Democracia.

“Le solicitamos que carguen más cantidad en los camiones para exportación que es lo que no estábamos haciendo. El acuerdo fue bueno y empezamos a trabajar”, sostuvo. Y agregó: “Nosotros tenemos esos camiones que se hicieron a medida de la empresa Cofco y no pueden llevar otro tipo de carga que no sea la que sale de ahí”.

“Nuestra entidad (Catac) es antigua y lo que más defendíamos era a los choferes, que iban a quedar en la calle despedidos y con muchas familias involucradas”, apuntó.

“El tren tiene que llevar un porcentaje, para que no se lleve todo. Si vamos a trabajar juntos, tenemos que transportar una parte cada sector”, expresó.

“El tren, con tarifas bajas, era una competencia desleal con un 40 por ciento de lo que vale por camión y que lo subsidiamos nosotros con el impuesto de transferencia de combustible y se quedaban con nuestras cargas”, concluyó.