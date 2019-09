Aseguran que el trigo necesita más agua para mantener las expectativas de rinde

Las escasas lluvias del lunes aportaron algo de agua a los cultivos del trigo pero según advierten desde el sector, es necesario que haya mayor humedad para beneficiar al cereal; es decir que se requieren más precipitaciones para que las expectativas de buenos rindes no decaigan.

Democracia dialogó con el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Gustavo Frederking y, con la presidenta de la Federación Agraria, quienes brindaron un panorama sobre la situación del trigo y la siembra próxima del maíz.

Asimismo se refirieron a los hechos de abigeato y rotura de silobolsas que se dieron en los últimos días en Agustina, Lobos, Bragado y Chivilcoy y alarmaron a los productores de la Región.

Cabe destacar que Carbap emitió un comunicado en rechazo y repudio por los delitos cometidos en los predios rurales.

Expectativas de buen rendimiento

Según indicó Rosana Franco, “las lluvias del lunes, que fueron 18 milímetros en Junín y en algunas localidades, fue muy importante. Sobre todo para el trigo y las pasturas para los animales”.

El titular de la Rural de Junín aseguró que “la lluvia fue positiva y ayuda a perfilar la tierra para la siembra de maíz. El trigo se sembró con condiciones muy óptimas aunque luego se dieron situaciones que pueden llegar a condicionar el rinde estimado”.

Frederking afirmó: “se dieron dos factores juntos: mucho frio que continúa, y una etapa seca. Estuvimos alrededor de sesenta días sin lluvias, lo que trajo algún daño a la zona núcleo. Y eso se va a reflejar en el rendimiento que si bien no se puede precisar, las expectativas de rinde empezaron a bajar”.

Pero a su vez aclaró que “todo el período crítico del trigo empieza ahora cuando se empieza a necesitar mucho más del agua. Y si no se dan las condiciones de humedad la estimación de rinde va a bajar. Esta lluvia reciente alcanza para algunos días así que tiene que cambiar este ciclo y tienen que haber más precipitaciones. Si cambian las condiciones del clima puede terminar siendo un año muy bueno”.

Sobre la siembra de maíz, Franco destacó que “recién empieza en la segunda quincena de septiembre y por supuesto esta lluvia ayudó mucho también”.

En esa línea coincidió Frederking que aseguró que “la perspectiva de siembra del maíz es repetir lo del año pasado. Esta lluvia ayudó mucho al comienzo de siembra. Igualmente hace falta más agua para empezar a sembrar y que el frío vaya mermando. Creemos que va a haber un atraso en la siembra de maíz”.

Robos y daños en la producción

Uno de los temas que aqueja en estos días al campo tiene que ver sin dudas con los hechos de inseguridad acaecidos en distintas localidades, una de ellas en Agustina, con la aparición de varios silobolsas con cortes horizontales que provocaron la caída del grano y grandes pérdidas económicas. También en Lobos, Chivilcoy y Bragado.

En un comunicado, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) repudió los “actos vandálicos cometidos contra animales y silobolsas en predios rurales de Buenos Aires” y reclamó “un rápido esclarecimiento de los hechos por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires”.

Asimismo reconocieron que este tipo de hechos, no hace más que “inquietar al sector rural, buscando promover y agitar acciones inconducentes en tiempos previos al acto electoral”.

Rosana Franco se refirió a la preocupación que genera “la seguridad rural de estos días, aunque cabe destacar la predisposición de la Fiscalía y patrulla rural en el hecho de Junín, pero necesitamos una Fiscalía temática, que fue solicitada en 2017 y no tenemos respuestas. Necesitamos más compromiso político de la Provincia de Buenos Aires para que estos hechos no ocurran más”.

Por su parte, Frederking aseguró que “no se pueden hacer conjeturas porque uno no tiene elementos para aseverar qué sucedió. Pero sin dudas, esas acciones buscan generar daño. El único fin es hacer daño”.

Asimismo, celebró el avance en la investigación de los hechos en las últimas horas y consideró que “por lo que se ve no hay ningún tipo de connotación política, que es lo que se especulaba”.