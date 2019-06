Tránsito: buscan bajar la velocidad en Junín y multar con tareas comunitarias

En el marco de una jornada especial de concientización vial destinada a estudiantes secundarios, que se realizó en el teatro de La Ranchería, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, destacó las iniciativas que implementa el municipio en materia de educación e infraestructura, con la premisa de bajar la cantidad de accidentes de tránsito.

En esta línea, el jefe comunal anunció la elevación de un proyecto de ordenanza que busca establecer reducciones de velocidad en el casco urbano y la implementación del sistema de probation, por el cual el infractor cumplirá la sanción a través de determinados trabajos comunitarios.

Del evento también participaron distintos actores que forman parte del Foro Interdisciplinario sobre Seguridad Vial, encabezado por el presidente de la institución, Hugo Grecco, autoridades del programa municipal “Voy Seguro”, del Centro de Educación Vial de la provincia de Buenos Aires, de la Agencia Municipal de Seguridad Vial y del grupo “Estrellas Amarillas”. También expuso frente a los jóvenes el piloto juninense Lucas Gambarte, perteneciente a la categoría Top Race Junior, quien desde su experiencia destacó la importancia de la utilización de las medidas de seguridad en el tránsito cotidiano.

Asimismo, se desarrolló un concurso con preguntas y respuestas con el propósito de que los alumnos presentes se diviertan y, paralelamente, tomen conciencia. Cabe destacar que esto se enmarca en una política de educación que el Municipio implementa por medio de “Voy Seguro”, cuyas charlas han llegado a más de 14.000 chicos de Junín.

Acerca de este evento, Petrecca manifestó: “Vivimos una jornada muy importante que tuvo el propósito de concientizar a los usuarios del tránsito diario en nuestra ciudad, en este caso, con esta convocatoria que hemos hecho a los chicos de las secundarias ya que son actores fundamentales en esta temática. Hacemos todo lo posible para que ellos puedan entender el mensaje por medio de distintos ejemplos, videos, juegos y charlas. En este sentido, quiero agradecer especialmente a Mónica Rustici, de Estrellas Amarillas, a Adrián Ibáñez (coordinador de la Agencia Municipal de Seguridad Vial) que ha brindado un testimonio muy impactante, a Hugo Grecco como presidente del Foro Interdisciplinario sobre Seguridad Vial, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano y a Lucas Gambarte quien nos contó un poco sobre su experiencia en el automovilismo profesional y la importancia de las medidas de seguridad en la vía pública”.

“Fueron mensajes muy claros que hicieron foco en el respeto de las normas de tránsito, porque en definitiva hablamos del cuidado de la vida de nuestros amigos, familiares y vecinos”, señaló Petrecca y resaltó que “a nivel mundial se habla de una pandemia por la gran cantidad de muertos por accidentes viales; es una problemática que requiere del compromiso y la responsabilidad de todos nosotros”.

Y añadió: “Cuando asumimos la gestión, una de las problemáticas estructurales que encontramos fue la referida a la gran cantidad de accidentes de tránsito. Es por eso que desde el Estado hemos implementado distintas acciones y medidas al respecto, con el propósito fundamental de reducir la cantidad de siniestros y mejorar la transitabilidad”.

“También hemos desarrollado una gestión muy importante en lo que tiene que ver con la infraestructura, por medio de las distintas obras de semaforización, colocación de reductores de velocidad, cartelería, señalética horizontal y vertical, rotondas, lomas de burro, badenes, entre otras cosas. Lógicamente, a todo esto, se le suma el regreso del servicio de transporte público de pasajeros que nos parece algo fundamental en el ordenamiento del tránsito”, aseveró.

Nueva ordenanza

El intendente también indicó: “En el marco de un día tan importante con respecto a la concientización sobre seguridad vial hemos anunciado que presentamos un proyecto de ordenanza que queremos debatir con el cuerpo de concejales de los distintos bloques, el cual reúne puntos muy importantes como la reducción de velocidades en lo que es el casco urbano de nuestra ciudad y la implementación de la probation, un sistema que ha dado muchos resultados en otros lugares y por el que se trabajan otro tipo de sanciones, no solamente en términos de multas económicas. La idea es que, en lugar de esto, la infracción pueda ser compensada con una acción que vaya en beneficio de la comunidad y la sociedad”.

“Queremos que se debata en el seno del Concejo Deliberante, que cada parte pueda aportar su punto de vista a los efectos de tener una construcción más enriquecedora y con las mejoras que crean convenientes al caso; es muy importante que todos sigamos trabajando en este sentido”, afirmó.

Gestión y compromiso comunitario

Petrecca aseguró que “no hubo ningún gobierno que haya implementado tantas medidas juntas en materia de tránsito y movilidad como lo hemos hecho nosotros en estos tres años y medio; esto lo podemos decir con total tranquilidad porque los hechos así lo demuestran. Además, esto lo hemos podido lograr gracias a un acompañamiento muy importante por parte de distintos actores que son protagonistas en esta temática; hoy vemos resultados concretos que nos alientan a seguir por este camino”.

En línea con lo anterior, el intendente remarcó el funcionamiento del Foro Interdisciplinario de Seguridad Vial al decir que “es una conformación muy importante porque hay distintos actores que se juntan a debatir y aportar ideas para mejorar el tránsito. No son solo medidas que toma el Estado, sino que también que surgen de la participación de distintas instituciones relacionadas directa e indirectamente al tránsito, lo que habla de su compromiso en la resolución de esta problemática. Su aporte es fundamental porque nos nutre a nosotros sobre el camino a tomar y por eso es que incentivamos permanentemente a la sociedad para que se involucre y participe del mismo”.

Testimonios

Como se mencionó, la jornada de concientización estuvo destinada a estudiantes secundarios de distintos establecimientos de Junín, los cuales fueron acompañados por las respectivas autoridades. Una de ellas fue Norma Gambetta, vicedirectora del Colegio Santa Unión de los Sagrados Corazones de Junín, quien expresó que “me parece genial que los chicos reciban esta información con respecto a la importancia del respeto de las normas de tránsito. Nuestra institución siempre se mostró abierta a la realización de las charlas municipales sobre seguridad vial y consideramos que son muy importantes porque los chicos deben concientizarse en este sentido”.

“Como se dijo durante la jornada, ellos tienen la sensación de que son invulnerables y que no les va a pasar nada, pero no es así, nadie está a salvo de esta problemática. Algunos conducen motos y otros ya están habilitados para manejar automóviles, por lo tanto, es muy importante que tomen conciencia sobre los daños que pueden ocasionar”, dijo Gambetta y agregó: “Un auto o moto mal utilizado es un arma y sobre todo los fines de semana cuando salen a los boliches que es cuando más cuidado hay que tener, por eso siempre les remarcamos que el que toma no debe conducir; si no se toman estos recaudos, después se paga muy caro”.

Otra de las autoridades de la comunidad educativa presentes fue Silvio De Gracia, vicedirector del Anexo 3011 de la Escuela Secundaria N°1 “Manuel Dorrego”, quien dijo que “me pareció una gran iniciativa por parte del Gobierno de Junín, la jornada fue muy bien producida y muy didáctica e interesante para los chicos. Esto es muy importante sobre todo porque se trata de adolescentes que en el marco de estas convocatorias se aburren, pero este no fue el caso ya que ha sido todo muy dinámico. Me gustó mucho la posibilidad de que los chicos jueguen y se concienticen sobre las normas de seguridad vial; ojalá pueda repetirse muy pronto”.

A modo de conclusión, De Gracia sostuvo que “desde que asumí en la institución hace dos años, venimos participando permanentemente de las charlas dictadas en el marco del programa ‘Voy Seguro’, con muy buena respuesta de los chicos y siempre estamos dispuestos a recibir al equipo para continuar con la concientización de los chicos; considero que es un muy buen proyecto”.