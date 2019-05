Fuerte polémica por el posible traslado del Juzgado Federal de Pehuajó a Junín

El Concejo Deliberante de Pehuajó solicitó a todos los concejos deliberantes de los municipios en los que tiene competencia el Juzgado Federal de Pehuajó que efectúen la solicitud de baja del proyecto del diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, que solicita el traslado del Juzgado Federal con asiento en Pehuajó para su instalación en Junín.

En este sentido, recordaron que “la ley 26.786 -promulgada el 3 de diciembre de 2012- , establece la creación del Juzgado Federal, una Fiscalía de Primera Instancia y una Defensoría Pública Oficial en Pehuajó. Fue sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación y promulgada en 2012 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”.

Zurro, duro con Macri y Vidal

En este contexto, el jefe comunal de Pehuajó, Pablo Zurro, visitó la Fiscalía Federal de Pehuajó y apuntó: “Los pehuajenses están acostumbrados a todos los golpes que les da el gobierno de Macri y el gobierno de Vidal, pero también están acostumbrados a la defensa que hacemos desde nuestro municipio, como corresponde y dentro del marco de la ley”.

Y amplió: “La senadora Beccar Varela tendría que aflojar con las mentiras, de que defiende a Pehuajó, la senadora y su delfín que publicó en las redes sociales que él se iba a encargar, que yo no me preocupe. No solo me ocupé, sino que voy a garantizar que el juzgado se quede en Pehuajó. Ahora estoy en la Fiscalía Federal que pusimos en funciones en diciembre de 2015, y que forma parte del Juzgado Federal. El municipio invirtió mucho para que hoy se encuentre instalada y en funcionamiento nuestra Fiscalía Federal, frente a plaza Italia, Sobre calle Ascasubi”.

Zurro se reunió ayer con el Concejo Deliberante de Pehuajó para que le soliciten a todos los concejos deliberantes de los municipios en los que tiene competencia el Juzgado de Pehuajó, para que le pidan al diputado de Cambiemos, Tonelli, “que retire el proyecto que presentó con el objetivo de llevarse el Juzgado de los pehuajenses”.

“Nosotros acercamos la justicia a la gente, tenemos esta fiscalía y tenemos un Juzgado Federal aprobado en 2012, con un importante avance de obras, el cual no vamos a resignar. Nuestro trabajo no cesa acá, también hemos involucrado a la Corte Suprema de Justicia con quienes vamos a firmar la financiación del segundo avance, para que las y los vecinos pehuajenses tengan la justicia a pocas cuadras de casa, y para que los municipios vecinos tengan que viajar menos kilómetros por estos trámites”, resaltó el alcalde kirchnerista.

Defensa

“La defensa del Juzgado Federal la estamos dando nosotros desde Unidad Ciudadana, con un gran trabajo y compromiso, articulando con todos nuestros diputados, por eso le pedimos a todos los concejos deliberantes de los municipios en los que tiene competencia el Juzgado Federal de Pehuajó que acompañen nuestra solicitud y que soliciten al diputado Tonelli que retire este vergonzoso proyecto”, remarcó.

El Juzgado funcionará con cuatro Secretarías: una con competencia en materia civil, una con competencia en materia penal, otra con competencia en materia de ejecución fiscal y una más con competencia en leyes especiales.

El Juzgado tendrá injerencia territorial en el partido de Pehuajó, Carlos Tejedor, Daireaux, Guaminí, General Villegas, Salliqueló, Pellegrini, Trenque Lauquen, Adolfo Alsina, Rivadavia, Carlos Casares, Tres Lomas, Hipólito Irigoyen y Bolívar.

Puestos de trabajo

“Se calcula la creación de unos 60 puestos de trabajo directos, más una importante cantidad de puestos indirectos que beneficiarían a un centenar de familias pehuajenses”, cerró Zurro.