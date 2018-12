La vuelta del tren de pasajeros a Bragado

En una entrevista con Radio Fiesta, el intendente de Bragado, Vicente Gatica, dialogó sobre la tan ansiada vuelta del servicio de tren de pasajeros Once-Bragado perteneciente al ramal Sarmiento que se encuentra interrumpido desde agosto de 2015 cuando la inundación derribó los puentes Tío Antonio y Mechita, entre Chivilcoy y la ciudad cabecera.

Cabe recordar que en septiembre de este año, el segundo viaducto que faltaba recuperar fue restaurado y vuelto poner en funcionamiento, por lo que ahora sólo volvieron a circular las formaciones de carga perteneciente a la empresa Ferro Expreso que llegan hasta La Pampa.

“Hace unos meses hablé con el ministro Dietrich y me dijo que la cantidad de pasajeros que tienen anualmente hasta Chivilcoy es de 25 mil personas y tiene una pérdida de 2 mil millones de pesos por año. Debería tener 150 mil pasajeros para que el Estado pueda subsidiar pero no tanto”, afirmó el mandamás local.

Desde hace más de tres años, fue interrumpido el servicio desde Capital Federal a Bragado y el trayecto original quedó limitado hasta la estación de Chivilcoy, a la espera de la reparación de las dos infraestructuras derribadas por el agua, que ahora ya están operativas.

“Lo que se puede hacer es que los intendentes del corredor armen una mesa de debate y eleven una propuesta para que las empresas locales utilicen el tren de carga y así subsidien el boleto del transporte de pasajeros y en eso se está trabajando”, agregó el Intendente.

“No está todo perdido. Los intendentes estamos presionando pero no vamos a dar noticias que no se puedan cumplir”, subrayó.