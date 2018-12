Petrecca aseguró que “fue un año difícil pero Junín tuvo muchos avances”

En la noche de ayer, luego del gran festejo por el aniversario de Junín que congregó a miles de vecinos, el intendente Pablo Petrecca visitó los estudios de TeleJunín y dialogó sobre la situación actual, la ayuda social, las obras en la ciudad, la llegada del transporte público y la protesta de los municipales del día de ayer, entre muchos otros temas, algunos surgidos de consultas de televidentes.

Consultado sobre las dificultades del 2018, el intendente aceptó que “fue un año duro, muy difícil para los argentinos a partir de abril, con los indicadores económico subiendo, y a partir de abril hubo un antes y un después: el mercado internacional dejó de prestarnos, hubo sequía, también inundaciones que complicaron más al campo”.

En la misma linea también aseguró que “hubo errores propios como ha admitido el presidente, que nos llevó a una situación económica muy compleja, que tuvo un impacto en los argentinos y lógicamente Junín no quedó exento. Pero cuando hay momentos difíciles es cuando más debe estar el Estado presente: en ese sentido hay dos cosas, una es hacer y otra, estar, cerca de la gente”, aseguró el Intendente de Junín.









Difícil pero con avances

A pesar de las dificultades, Petrecca aseguró que la ciudad experimentó muchos avances y que prefiere ver la “película completa” por lo que se ha ido haciendo.

“Duplicamos la ayuda social, llegando a sectores que, a lo mejor, antes no requerían la ayuda del estado y estuvimos cerca. Además de la ayuda social, de las familias, nuestra ciudad, acompañamos al comercio con el programa de asistencia a las pymes, vigente hasta el 31 de diciembre”.

Asimismo destacó el acompañamiento a otros sectores que se han visto golpeados por la situación.

“Entendemos que fue un camino, una foto de este año, negativa en lo que fue nuestra gestión pero trato de ver la película completa que tiene que ver con 3 años que hemos venido trabajando. Junín ha tenido mucho avance en muchos sentidos, pero 2018 ha sido un año muy duro, que nos ha golpeado. Y que gracias a Dios estamos terminando con las cuentas municipales al día, en orden, con paz social, que era lo que más buscábamos, sin conflicto. Y augurando un 2019 mucho mejor”.

Respecto del trabajo de contención, destacó que “hubo un trabajo fuerte de la Secretaría de Desarrollo Social. Está en los barrios, no hay punteros políticos sino que está el Estado presente, charlando con la gente, escuchando, con los trabajadores sociales y en contacto con las familias. Sin punteros”, reiteró.

A su vez, Petrecca se refirió a los trabajos de asfaltado que alcanzó las 270 cuadras y la entrega de escrituras que ya rondan las 500.

También se refirió a las denuncias por los fondos respecto de Mingrino Construcciones y fue categórico: “Las denuncias están en la Justicia, estoy muy tranquilo. Se han hecho bastantes en 3 años de gestión, hemos tenido bastantes, fomentadas por la oposición. Confiamos en la Justicia. El Tribunal de Cuentas nos observa. Todas las propuestas y licitaciones y compras están en la página web. Esperaremos que la Justicia resuelva”.

Asimismo destacó que en su gestión hubo un solo caso de corrupción “y yo lo denuncié”.

“Denunciaron cosas incongruentes de familiares míos- con el objetivo de dañar mi imagen, confundir. Es tan fácil tirar una información que circula rápido”, aseguró y habló de “pseudoperiodismo” que “no han chequeado las fuentes, no han hecho consultas. Hablo de lo de mi hermano y hemos iniciado acciones legales”, aseguró.





“La protesta no la entiendo”

A raíz de una consulta de televidentes, el intendente se refirió a la protesta que ayer realizaron empleados municipales (ver página 6) y aseguró no comprender la razón de la protesta.

“Desde el 6 de enero de 2016, a menos de un mes de haber asumido, firmamos un convenio por una ley que ya existía y estaba vigente y no había sido firmada por la anterior gestión, que nos comprometíamos a muchas cosas como municipio. Fue una decisión del Ejecutivo, una decisión de quien habla con todo el equipo de trabajo. Que ponía en primer lugar al empleado municipal para empezar a recomponer la relación laboral y beneficiar la parte salarial”, explicó.

“Nos comprometimos con el salario mínimo vital y móvil. Este 2018 cerramos una paritaria del 15% de acuerdo y una cláusula para pagar en función de lo que valía la inflación. En concreto, se han depositado sueldos con aumento del 43,9% que va al básico, más bonificaciones que además de beneficiar a activos beneficia a los jubilados”, resaltó.

Asimismo destacó el otorgamiento de una suma fija de 1200 mensuales “que cada empleado le ganó a la inflación y 700 empleados beneficiados con acuerdos sectoriales. En ese esquema Junín fue el único municipio que hizo un acuerdo de este tipo”.

La manera de compensar la diferencia con la inflación fue por medio de un bono “por este motivo la única manera de pagar un bono como los otros municipios era sentarnos y abrir las paritarias de 2018. Las arcas municipales quedaron dañadas. Recordemos que el CVP se aumentó solo un 15% y terminamos con una inflación del 45% con lo cual entendemos que las finanzas del municipio se han visto resentidas”, sugirió y destacó que en tres años ha habido muchos avances.

“Ese es el motivo por el que no se ha dado un bono y también fue una decisión que el sindicato ha aceptado porque tenía la posibilidad de un bono de 5 mil pesos como habíamos ofrecido y reabrir las paritarias. La protesta de hoy (por ayer), no la entiendo. De hecho me dolió”, aseguró Petrecca.

El 2018 cerró una paritaria de 44%, “y ningún empleado municipal perdió con la inflación.

A mitad de diciembre nos juntamos para convocarlos a hablar de la paritaria del próximo año. Primera reunión que hemos tenido, con propuestas y nos encontramos con este reclamo. No lo entiendo. Veo otro tipo de intención aquí. Brindamos con los empleados de muchos sectores

No entiendo la protesta creo que hay motivos quizás de tipo político, quizá algún delegado sindical ha visto mucho a Baradel y quizá lo quiere imitar a nivel local. Están poniendo el árbol delante del bosque. No vamos a permitir que los empleados municipales sean rehenes”, enfatizó.

Aniversario de Junín

“Fue un festejo estelar en un dia perfecto”, dijo Petrecca parafraseando la letra de Estelares, banda que cerró los festejos por el aniversario de la ciudad.

“Fue una concurrencia de público muy linda. Desde 2015 propusimos esta forma de festejar el cumpleaños de Junín con expresiones artísticas en cuadras, folklore, lectura en el centro. Toda gente nuestra. Artistas locales“.