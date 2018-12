En lo que va de este año hubo 639 donantes de órganos en Argentina

Las cifras son elocuentes, en nuestro país hay 7755 personas que necesitan un trasplante para poder seguir viviendo, según indica el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai). Mientras tanto, durante 2018 se realizaron 1530 trasplantes y 639 personas donaron sus órganos.

Estas cifras convierten a Argentina en un país líder en la región respecto de la donación de órganos.

Según consignó el Incucai, el récord anterior había sido en 2012, con 630 donantes.

Asimismo, se conoció que los donantes fueron intervenidos en diferentes establecimientos hospitalarios de las 24 jurisdicciones del país.

Sistema de procuración

Desde hace tres meses rige la ley 27.447 o "Ley Justina" que impulsó y fortaleció el sistema de procuración pero que además agilizó y simplificó los procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos.

“A partir de agosto, con la ley, la gente tomó más conciencia”, aseguró Ana Guerra, referente de Trasplantados Junín, a Democracia.

Aún así se lamentó de que “en Junín no tenemos esa suerte ya que hace dos años que el Incucai no está funcionando, Junín se quedó atrás con el tema de donación”.

“No se hacen ablaciones prácticamente, ni se hicieron en estos dos años por el mismo tema de siempre, la pista de aterrizaje del Aeródromo”, reclamó.

Asimismo, destacó que “durante una reunión con la directora adjunta del Higa, la dra. Patricia Barisich, con quien viajamos a dar una charla a Agustina, hablamos del tema pero al no estar la pista, el riesgo es para la gente que viaja en ambulancias”.

La difusión a través de actividades y la toma de conciencia continúan siendo esenciales para que la gente se interiorice con la donación de órganos.

“Sigue haciendo falta. Pero esto ha dado un vuelco importante. La toma de conciencia, el saber que ahora somos todos donantes, es una reactivación favorable para todos”, concluyó.