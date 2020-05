Pedro Menoyo: “Necesitamos que se acerquen a donar sangre”

El titular del área de Hemoterapia del Hospital Municipal Saturnino Unzué de Rojas, Dr. Pedro Menoyo, señaló que, desde el inicio de la pandemia por el coronavirus Covid-19, se redujeron en un cincuenta por ciento las donaciones de sangre. “Estamos solicitando que se acerquen los donantes porque, con la pandemia y la cuarentena, la gente dejó de venir y esto está ocurriendo en todos los bancos de sangre del país, tiene una explicación: la gente tiene miedo de acercarse a donar sangre, por temor a contagiarse, y además, el hecho de frenarse las cirugías programadas hizo que haya menos fuente de donación de sangre”, señaló Menoyo en diálogo con ClyferTV.

Por otro lado, el jefe de Hemoterapia apuntó: “En Rojas vemos que la disponibilidad de sangre en el banco es cada vez menor, en este momento tenemos, cubrimos las necesidades mínimas, pero en diez o quince días vamos a tener problemas para tener sangre para las transfusiones de urgencia, por eso es tan importante que se acerquen” y agregó que “esto está pasando en todos lados, no solamente en Rojas, habitualmente, si teníamos problemas de sangre acudíamos al Centro Regional de Hemoterapia, que está en Pergamino y nuclea a todos los bancos del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Ellos nos brindaban la cantidad de sangre que necesitábamos y lo resolvíamos, pero en este momento el Centro Regional de Hemoterapia no tiene sangre, tiene muy poquita disponibilidad”.

Desde el área apuntan a convocar a los dadores voluntarios e informaron que pueden acercarse al hospital de lunes a viernes, de 8 a 12, con turno previo llamando al 2474 405556; o bien, los días lunes al CIC de Barrio Progreso, en el horario de 8.30 a 10.30. No se recomienda acudir en ayunas sino que sugieren desayunar té, mate o café con azúcar pero sin leche y galletitas de agua o tostadas sin grasas ni lácteos. Pueden donar sangre aquellas personas que gocen de buena salud, que tengan entre 18 y 65 años y pesen más de cincuenta kilos. Deben acudir con el DNI y, en caso de haber padecido infecciones, consultar si están en condiciones de donar.

“Necesitamos estar cubiertos para cualquier emergencia que podamos tener de aquí en adelante”, reforzó Pedro Menoyo y agregó que “no tienen que tener temor de contagiarse porque en Rojas no tenemos casos y tampoco circula gente en el hospital, los consultorios no están trabajando, la gente tiene que esperar un momentito, son diez minutos y se van; así que no tienen que tener temor a contagios porque estamos aislados de las otras áreas”.

Nuevo equipamiento para el hospital

En los últimos días llegó al Hospital Municipal nuevo equipamiento, que fue adquirido con parte del dinero donado por Bayer. Las autoridades del nosocomio recibieron un nuevo ecógrafo -con un valor de $ 2.160.000- y el nuevo equipo de Rayos X -con un valor de $2.690.000-. Según informaron desde la Municipalidad de Rojas, luego se avanzará con las obras de infraestructura, que consisten en la remodelación del espacio destinado a los equipos de Digitalización y Rayos x. “Estos equipos son imprescindibles para la detección de las afecciones respiratorias relacionadas con el COVID19, como la neumonía o el distress respiratorio”, informaron.

Por su parte, el secretario de Salud, Mario Raposo, dijo a Clyfer TV que “ya están instalando el aparato de Rayos X, en los próximos días va a estar en funcionamiento y esperamos lograr este ansiado cambio en el sistema de imágenes del hospital. Con este equipo, estamos cambiando un aparato de Rayos del año 1957, es decir, tenía 63 años: se habían ido cambiando los tubos pero ya estaba obsoleto, últimamente se había roto el tubo y había que cambiarlo, así que tuvimos la suerte de recibir esta donación de Bayer, era muy necesario”. Agregó: “Semanas atrás, con el aporte de un vecino, compramos otro equipo para el sistema de imágenes y eso es muy importante para el área, donde también se hacen refacciones”.



Seminario virtual sobre emergencia

Se llevó a cabo el seminario web “El Municipio Bonaerense Frente a la Emergencia”, organizado por la Secretaría de Seguridad, Legal y Técnica del municipio de Rojas y dirigido a titulares de departamentos ejecutivos, concejales, asesores letrados y profesionales en general. El encuentro contó con la participación de prestigiosos académicos del ámbito del Derecho Público y del Derecho Administrativo, con proyección nacional e internacional.

La temática abordó puntos de interés actual como el “El funcionamiento del Departamento Ejecutivo y Deliberativo en escenarios de emergencia”, “La autonomía municipal en contextos de emergencia” y “La contratación pública municipal y la emergencia”. El seminario contó con más de cien inscriptos de distintos organismos nacionales, provinciales y municipales (Vicente López, Moreno, Merlo, La Plata, Ezeiza, Almirante Brown, entre otros del interior de la Provincia).

Entre los panelistas se destacaron el Dr. Carlos A. Botassi, abogado (UNLP). Doctor en Derecho. Director de la Carrera de Postgrado de Especialización en Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Exdecano de dicha Facultad (2004-2007) y el Dr. Álvaro B. Flores, abogado, escribano y procurador (UNLP), especialista en Derecho Administrativo y Contrataciones del Estado (UNLP/ECAE-PTN); docente de grado y posgrado (UNLP), Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Oficina Nacional de Contrataciones, UAI y Universidad de Belgrano).