Campaña de recolección de residuos electrónicos

Ayer comenzó la tercera edición del programa “Otro final es posible” para la recolección de residuos electrónicos que se realizará hasta el viernes, en el complejo Polideportivo Beto Mesa, en el horario de 9 a 14.

Al respecto, Perla Casella, titular de la cartera de medio ambiente del Gobierno de Junín, remarcó que "estamos contentos de estar comenzando esta tercera campaña y esperamos repetir el éxito de las dos primeras. Realmente esta campaña, "Otro final es posible", es muy buena, ya que los residuos electrónicos cuentan con componentes peligrosos, los cuales deben tener un destino final específico para que no contaminen".

"Por otro lado, estamos hablando de residuos que tienen un gran volumen y muchas veces los tenemos en casa sin saber qué hacer con ellos. En esta campaña, nosotros los recibimos, los enviamos al penal, donde los internos primero tratar de reparar aquellos en lo que sea posible, y esos elementos recuperados son donados a instituciones de la comunidad. A los que no se pueden reparar, se los desarma, se venden los elementos reciclables y con ese dinero, se tratan los elementos contaminantes", detalló.

Perla Casella contó que "en esta oportunidad, contamos con el acompañamiento de la firma Sistemas Junín, que en el marco del programa de responsabilidad social empresarial, acompaña obsequiando un plantín a cada vecino que se acerque con su residuo electrónico. Estos plantines fueron adquiridos al Taller Protegido, con lo cual también se los ayuda".

El municipio invitó a los vecinos a acercarse al Beto Mesa a dejar aquellos residuos electrónicos que ya no usan, excepto aquellos denominados línea blanca, como heladeras, lavarropas, microondas.