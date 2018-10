Se desplomaron las ventas de autos y motos cero kilómetro en nuestra ciudad

La retracción y el ajuste en la economía viene generando una fuerte caída en las ventas de autos y motos cero kilómetro en todo el país, y nuestra ciudad no es la excepción.

De hecho, en Junín -según las estadísticas de la Dnrpa- en septiembre de este año hubo una baja en los patentamientos de autos del 42,3% en relación al mismo mes del año pasado, ya que mientras que este año se vendieron 117 autos, en el mismo período de 2017 se inscribieron 203 unidades.

El acumulado de los primeros nueve meses del año también arroja cifras negativas, una merma del 13,9% en comparación con el mismo lapso del año pasado (1846 en 2017 contra 1589 de este año).

Raúl Labrone, de Rodano Automotores, afirmó a Democracia: “Yo estoy bien. Bajó un poquito y con la nueva Cactus aumentó de nuevo la venta. Los planes son los mismos y cada 15 días varían los precios y las tasas de interés por lo que existe una incertidumbre. Por lo menos en Rodano respetamos el precio durante todo el mes porque si no es imposible vender un auto”.

“Ahora tengo tasas del 19 al 25 por ciento, financiación de 100 mil pesos a tasa cero en 12 meses. Con los planes de ahorro de ahora, los vehículos se entregan a los 4 ó 6 meses, abonando 30 cuotas. Nosotros somos conscientes de la suba de los cero kilómetro y los usados también se lo pagamos a la gente aumentados”, dijo.

Luis Miguel Domínguez, de Forte Car, señaló a este diario: “La venta está bien y ahora tenemos precios especiales para la S10, Onix y Prisma. Si bien la economía actual ha perjudicado la venta de autos, ahora se está moviendo mucho más que antes”.

“En septiembre, con los precios especiales que salieron a mitad de mes, se movieron bastante los cero kilómetro y los usados no dejan de ser un factor importante en la venta”, agregó.

“Tenemos financiación, se puede pagar de contado y los planes de ahorro se siguen moviendo, se puede retirar en la cuota 3 ó 6, por ejemplo un Onix o un Prisma, haciendo un pago mínimo de 30 cuotas”, indicó.

Con respecto a las inscripciones iniciales de motos, en Junín se registró en septiembre una caída interanual del 48,8 por ciento (301 en 2017 contra 154 de este año).



\LEÉ MÁS La agencia Rodano Automotores presentó el nuevo automóvil C4 Cactus





En el ámbito nacional

En el país los patentamientos de autos registraron en septiembre una caída del 34,7% con relación a igual período del 2017 y, de este modo, por primera vez en el año el acumulado se muestra negativo en la comparación interanual.

Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el número de vehículos patentados durante septiembre de este año ascendió a 52.364 vehículos, lo que muestra una baja de 20% en meses consecutivos, ya que en agosto de este año se habían registrado 65.487 unidades.

Si la comparación es interanual, la caída se eleva al 34,7%, ya que en septiembre del año pasado se habían patentado 80.238 unidades.

De esta forma, el acumulado de los nueve meses trascurridos en el año asciende a 686.089, lo que empieza a mostrar también una caída del 2,2% comparado con ese mismo período de 2017, en el que se había registrado 701.703 vehículos.

Dante Álvarez, presidente de ACARA, advirtió que "el panorama difícil que veníamos observando se pone más complejo, las turbulencias financieras que retraen la actividad económica en general y nuestra actividad en particular, hace que hayamos tenido en septiembre una caída interanual muy fuerte que reciente todas nuestra estructura comercial".

"Se observa que por primera vez en el año la comparación interanual del acumulado dio negativo, si en el último trimestre seguimos con estos niveles de actividad vamos a terminar con un 2018 por debajo de lo que fue el 2017", consideró el ejecutivo.

Advirtió que "el sector tiene temas urgentes que atender sin dejar de ponernos a disposición para trabajar junto a las autoridades".

Según la entidad, en cuanto a marcas, los patentamientos los encabezaron los vehículos de la marca Volkswagen, con 7.451 unidades, con una participación del 14,4% del mercado.

Luego siguieron: Renault, con 7.197 vehículos patentados, con una participación del 13,9%; Toyota, con 7.009, con el 13,5%; Chevrolet, con 6.761, con el 13,1% y Ford, con 5.674, con el 11%. En septiembre, el modelo más comercializado fue el Toyota Etios, con 2.257 vehículos, con una participación del 5,7%, seguido por Chevrolet Onix, con 2.206, con el 5,6% y Renault Kwid, con 1.187, con el 4,8%.

Las motos, en baja

El patentamiento de motos sufrió en septiembre una caída del 42,3% en el país, en comparación con igual mes del año pasado, mostrando el impacto del proceso recesivo y la devaluación, según informó hoy la asociación ACARA.

En septiembre se patentó un 13,6 % menos de motovehículos que agosto, que ya venía con una caída notoria, señaló la asociación empresaria.

El número de unidades patentadas durante septiembre de este año fue de 35.569 motovehículos, lo que muestra una baja en el orden del 13,6% en comparación con agosto, en el que se habían registrado 41.164 unidades.

En el acumulado del año también se observa una disminución que alcanza ahora las 478.032 unidades, lo que representa un 3,8% menos que el acumulado del año pasado hasta esta fecha (497.050 unidades).

"Desde la asociación se sigue apostando a que se analicen algunas propuestas, como el efecto del impuesto interno, que ayude a reactivar la actividad", alertó la cámara empresaria en su informe.

Según el estudio, Honda consolidó su liderazgo y aumenta su participación en el mercado con casi 3.900 unidades por sobre Zanella, que a su vez patentó 688 más que Corven, que ocupa el tercer puesto por haber registrado 52 unidades más que Motomel, el cuarto de la lista.

El mercado continúa teniendo a Buenos Aires como plaza con mayor volumen de operaciones, seguida por Santa Fe, tercero Córdoba y Chaco que cayó al cuarto lugar, luego de haber superado a Córdoba e incluso a Santa Fe en meses anteriores.

Las provincias de mayor descenso con respecto a agosto, y con porcentajes pronunciados, fueron Misiones (34,6%), La Rioja (34,2%), Mendoza, que bajó sus patentamientos un 25,9%, Formosa (24,8%), Río Negro (22,9) y Salta (22,2%).

Gustavo Bassi, presidente de la División Motovehículos de ACARA expresó: "Las cifras continúan en baja, con un mercado que no resulta ajeno a la situación económica general".

"El descenso de la actividad es una realidad pero creemos que en este contexto la moto puede ser una oportunidad. Seguimos trabajando en generar herramientas para nuestros socios, ofreciendo capacitaciones y opciones financieras pensadas para el usuario final", agregó.

Además, indicó que "hemos acercado propuestas al Gobierno sobre temas específicos del sector, que siguen vigentes, y que apuntan a recuperar un ritmo favorable en este contexto actual”.