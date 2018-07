La denuncia por los aportes de campaña se metió en la sesión del Concejo

La denuncia por los presuntos aportes falsos a la campaña de Cambiemos se metió de lleno en la sesión de ayer del Concejo Deliberante, en la cual se aprobaron por mayoría dos licitaciones privadas para la provisión de servicios en el relleno sanitario de Junín, a cargo de la empresa EVA SA, cuyo directivo y dos empleados habrían aportado dinero –por un monto cercano a los 500 mil pesos– a la alianza de gobierno, aunque lo habrían hecho de forma particular.

La sesión, de carácter extraordinario, se realizó en el Salón Azul del cuerpo deliberativo, y los proyectos fueron sancionados por mayoría, con la anuencia de los bloques de Cambiemos y el Frente Renovador, y el voto en contra de Unidad Ciudadana.

Hubo carteles con la leyenda “aportes truchos: muestren los recibos”, que fueron ubicados sobre la mesa por los concejales de Unidad Ciudadana.

En este contexto se trató la adjudicación a favor de la firma EVA SA, única oferente, de la licitación privada 46 de 2018 para la provisión de mantenimiento de sistemas de impermeabilización para el Centro Ambiental. Dicha empresa también fue adjudicada en la Licitación Privada N° 47 del corriente año, para la provisión del servicio de excavación, transporte y distribución de suelo en el relleno sanitario.

Nos llama mucho la atención que esta empresa sea permanentemente adjudicataria de obras y por montos millonarios, sugirió Maximiliano Berestein (FR).

Tengo la certeza de que esto es absolutamente transparente, afirmó Javier Prandi (Cambiemos).

Críticas por la “falta de ética”

Los ediles de Unidad Ciudadana cuestionaron la falta de ética en estas adjudicaciones, si bien en las leyes de financiamiento de campaña está expreso que aquellas empresas que brinden servicios al Estado no pueden ser aportantes a la campaña política y en este caso, son directivos y empleados que aportaron en forma particular.

Desde este bloque mencionaron a los directivos de la constructora EVA SA, Eduardo, Martín y Andrea Fabiana Franchi y a los empleados Leonardo Scarpato y Héctor León Aravena, como aportantes de Cambiemos.

Desde el Frente Renovador acompañaron el proyecto enviado por el Ejecutivo. “Estamos de acuerdo con la cuestión de fondo, que es mantener esta línea de trabajo en relación al relleno sanitario -dijo Maximiliano Berestein-. Pero queremos manifestar que nos llama poderosamente la atención la cantidad de licitaciones con un único oferente –EVA SA- para realizar los trabajos en el relleno sanitario”.

“Hemos conocido, a través de los medios de comunicación y de investigaciones periodísticas, que es una de las empresas que han aportado los mayores montos a la campaña de Cambiemos”, afirmó el edil meonista.

“Si bien acompañamos el proceso de licitación, porque no hay cuestiones que objetar, nos llama mucho la atención que esta empresa sea permanentemente adjudicataria de obras y por montos millonarios, para realizar tareas en el relleno sanitario”, apuntó.

Prandi: “Tendrá que dirimirlo la Justicia”

Por su parte, el concejal oficialista Javier Prandi señaló que este expediente fue tratado en comisión y en ningún momento hubo nada que objetar con respecto a la transparencia. “Lo que ha pasado después, que haya salido en algún medio periodístico, respecto a aportes de esta empresa, tendrá que dirimirlo la Justicia. Coincido absolutamente con que el trabajo que está haciendo esta empresa es impecable, lo hemos visto cuando hemos recorrido lo que era el basural y hoy es un relleno sanitario. Ahí está una de las patas fundamentales: esta empresa ganó la licitación, si bien hubo otras que no tendrían ni la experiencia, ni la maquinaria ni los antecedentes para poder ganar y no presentaron oferta. Tengo la certeza de que esto es absolutamente transparente”, aseguró el edil.





El litro de gas oil, a $ 42

Hubo dos despachos, uno por mayoría de Cambiemos y el Frente Renovador, y otro por minoría, de Unidad Ciudadana, sobre la licitación privada N° 54 de este año, para la provisión de gas oil para equipos viales a favor de la firma Cereales Don Nino, única oferente.

Al respecto, el edil José Bruzzone (Unidad Ciudadana) manifestó que el precio ofertado ($ 36) por el municipio al momento de hacer el pliego está por encima del valor de mercado, pero el único oferente cotiza un 20 por ciento por sobre ese precio. “Entendemos que un comprador grande, como puede ser el municipio, con 30.000 litros puede obtener un mejor precio que el que ofertó”, afirmó.

Aclaró que no objetan la legalidad del expediente pero que esto evidencia una “señal inflacionaria”, ya que el Estado convalida un precio de $ 42 el litro.

Por su parte, la concejal Carolina Echeverría (Frente Renovador) justificó el acompañamiento de su bloque al proyecto, a fin de “darle las herramientas necesarias al Ejecutivo para que realice las tareas” y que no quieren darle una causa de incumplimiento de las funciones que le corresponden realizar en lo que hace a los trabajos viales.