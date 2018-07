Con fondos municipales se hacen obras en el ex Comercial de Junín

El Municipio destinó fondos para que se hagan los arreglos correspondientes a los baños del ex colegio Comercial (EES 7). Fernando Balbi, consejero escolar, afirmó: “Aprovechamos este receso escolar para llevar adelante esta obra, en conjunto con el equipo directivo de la institución, donde se hace una reparación integral de los baños de la escuela, donde asisten tanta cantidad de chicos. Agradecemos la buena predisposición de la señora directora de abrirnos las puertas para que los alumnos no se vean afectados. Contentos porque paso a paso, vamos dando respuestas a las necesidades de las escuelas del distrito y vale destacar que se trabaja en conjunto con los docentes, directivos, municipio y el concejo escolar que, como representante de la Provincia”.

Por su parte, la directora del establecimiento educativo, Paula Pedrozo, agregó palabras a lo dicho por Balbi, manifestando que “si bien este es un edificio bastante nuevo, comparado a otras instituciones de la ciudad, también tenemos necesidades que por mucho tiempo no se cubrieron. Además, la cooperadora de la escuela trabaja fuertemente y, por el apoyo del Consejo Escolar, logramos hacer cosas que solos no podríamos. Estamos muy agradecidos de que junto al Gobierno de Junín, el Consejo Escolar y la cooperadora se logró el arreglo de estos baños que estaban en muy malas condiciones y ahora debemos intentar que los chicos lo cuiden”.

Trabajo conjunto

El subsecretario de Deportes y Educación, Daniel Pueyo, añadió: “Nosotros lo que hacemos es trabajar en conjunto con cada una de las instituciones y el Consejo Escolar. Es la mejor forma de articular. Lo demás es aprovechar este receso para seguir trabajando para que cuando regresen las clases, sean de la mejor forma. Quiero felicitar a la institución, porque gracias a la insistencia de su directora nosotros podemos estar hoy ayudando y participando de manera simultánea. Más que contento de poder venir a acompañar y debemos remarcar que lo que están realizando acá entra en un plan de obras, como sucede con otros colegios”.