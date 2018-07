Gregorio González: Piden la extensión del alumbrado público

Es probable que el barrio Gregorio González sea el sector de mayor desarrollo en la ciudad en los últimos lustros. Siendo Junín una ciudad que crece hacia el sur, esta zona fue adquiriendo un gran progreso urbanístico, inmobiliario y poblacional. Es por ello que este vecindario, delimitado por la Ruta 7 y las avenidas Circunvalación, Padre Respuela y Benito de Miguel, se convirtió en uno de las más codiciados, por lo que recibió una gran cantidad de nuevos residentes.

En ese proceso, sostenidamente los servicios se fueron extendiendo y llegando a todos los sectores.

No obstante, aún hay demandas pendientes. Las principales pasan por extender el alumbrado público, completar el gas natural y tomar alguna medida adicional a las que ya se implementaron para mejorar el tránsito.

Infraestructura

Gregorio González está totalmente cubierto con los servicios de agua corriente y cloacas, mientras que solo resta conectarse a la red de gas natural un pequeño porcentaje.

“Tenemos un par de cuadras que han quedado sin gas natural, por eso nos han consultado los vecinos, para ver si existe la posibilidad de hacer la conexión, entonces nosotros fuimos a Grupo Junín pero no hemos tenido respuestas de los funcionarios”, explica el presidente de la sociedad de fomento, Walker Quintanal.

Es que está todo dispuesto, la red pasa por las esquinas en esas cuadras donde no está la prestación y solamente faltaría hacer la extensión para tomar del caño troncal. “La gente está en condiciones de abonar –agrega Quintanal–, hay buena predisposición por parte de los vecinos y estamos esperando que nos llamen para poder resolverlo y llegar a alguna solución en conjunto”.

El otro tema sobre el que los vecinos ponen el acento es el del alumbrado público. “Seguimos teniendo pequeños inconvenientes con las luminarias, se han colocado en buena parte en las calles que no tenían, pero todavía falta un sector en donde nos gustaría que se pueda mejorar el alumbrado”, señala el presidente de la entidad barrial.

En esa obra se sumaron más luminarias en la zona de la avenida Padre Respuela hacia el interior del barrio, donde “se hizo un muy buen trabajo, con buenas luminarias, blancas, nuevas, que quedó muy lindo”. Pero ahora restaría una parte en cercanías de Ruta 7 y Avenida Circunvalación: “Estamos esperando poder llegar a completarlas. Faltan unas veinte cuadras, son lugares que no tienen nada y por eso son zonas muy oscuras a partir de las 6 o 7 de la tarde, y son sectores muy poblados, con comercios”.



Otros temas

El tránsito es otro de los puntos que los lugareños consideran que debe ser tenido en cuenta. Sobre todo, porque el barrio se encuentra delimitado por avenidas muy concurridas.

Los fomentistas remarcan que “el trabajo que se ha hecho en la rotonda de Benito de Miguel y Padre Respuela se ve muy bueno”. En las inmediaciones se colocaron semáforos que todavía no están en funcionamiento y los vecinos esperan “que lo pongan en marcha pronto” porque creen “que eso mejoraría el tránsito”.

Quintanal añade: “En la calle Firpo hay un jardín y estamos esperando que en algún momento coloquen un reductor de velocidad”, ya que en ciertos horarios se genera mucho tránsito y es peligroso. También “podría haber un reductor en Roque Vázquez, a la altura del colegio Padre Respuela”, lo que ayudaría a que los autos frenen.

“Además de lo que pueda hacer la municipalidad –puntualiza el dirigente fomentista–, el tránsito también pasa por el respeto y el resguardo que tengamos todos como conductores. En las calles interiores del barrio no se ven mayores inconvenientes. También es cierto que esta no es época de verano donde la gente pasa más por nuestro barrio para ir hacia las zonas de quintas, y en las noches cuando estén las confiterías”.

Precisamente, en referencia a la seguridad, Quintanal sostiene que “la salida de los boliches es la preocupación, que es donde se pone un poco más el pie en el acelerador. Pero también hay bastante presencia policial, cortan las calles en las entradas de las confiterías para que la gente pueda salir, lo que está bien”.