Balestrasse desmintió que “no se haya hecho nada”

El secretario de Obras Públicas del municipio de Junín, Marcelo Balestrasse, lamentó la decisión de los productores de la ciudad de cerrar la comisión de seguimiento del estado de la red vial que funcionaba en conjunto con su gestión. En esa línea, dijo estar “ingratamente sorprendido” y rechazó que “no se haya hecho nada”.

A continuación, el responsable de la infraestructura de la ciudad dijo que “si hay algo que hemos hecho nosotros como gestión es trabajar con diálogo con las instituciones, era algo que no esperábamos”.

“Enterarnos por los medios de la decisión que tomaron no corresponde, la manera era llamarnos a nosotros los funcionarios”, agregó.

En tanto, les recordó a los productores: “Nosotros volvimos a instalar la comisión de seguimiento luego de años sin funcionar, empezamos a trabajar en conjunto, compramos máquinas nuevas”.

Por último, Balestrasse reconoció que “los caminos no están como quisiéramos es cierto, pero tampoco es que no se ha hecho nada”. Y expuso: “No olvidemos las inundaciones del año pasado y las lluvias que tuvimos durante un mes este año”.

Malestar del sector

Los productores juninenses decidieron cerrar la comisión que trabajaba junto al municipio en el diagnóstico y arreglo de la red vial rural, argumentando falta de respuestas de los funcionarios.

Esta situación, que no cayó muy bien en el entorno del intendente Pablo Petrecca, que por estos días estaba pensando en acercar una iniciativa al sector sobre el manejo de consorcios con participación público/privada para los caminos, derivó en un cruce de declaraciones.

En esta línea, a través de la red social Twitter, el dirigente de la Sociedad Rural y miembro de Carbap Alejandro Barbieri dejó un duro mensaje: “La novedad era que el dinero de la red vial iría a donde correspondía, mis felicitaciones a los delegados por su activa y responsable participación, esperemos que en algún momento cambiemos en serio”.