Para Rosana Franco, “hay un deterioro importante”

En diálogo con Democracia, la titular de la Federación Agraria Argentina (FAA) de Junín, Rosana Franco, afirmó: “Hay un deterioro importante en los caminos rurales, venía bastante lento el municipio, las lluvias también hicieron su parte, pero hoy todo el mundo está muy disconforme, el productor no ve que lo que se paga, que es elevado, se traduzca en obras y el servicio no mejora, además de que no nos estaban escuchando”.

Franco agregó que el miércoles de la semana próxima el intendente Pablo Petrecca convocó a las entidades para dialogar sobre esta problemática.

Sobre el universo afectado de los casi 1300 kilómetros de caminos rurales que tiene el Partido de Junín, la ruralista dijo que la cifra es cercana al 50 por ciento. Y señaló que “hay ensanchamientos que no se hicieron bien y faltan trabajos de alcantarillados”.