Por el ajuste en la economía, en Junín las familias buscan alquileres más bajos

La falta de viviendas destinadas al uso familiar resulta en una cuestión estructural que, según los que saben, data de muchos años en Junín. Es por ello que en muchos casos, los precios de alquiler de ciertas propiedades resultan demasiado elevados y por ende de difícil acceso para muchas familias que no lo resisten debido, muchas veces, a sus escasos ingresos.

Actualmente un departamento de un ambiente o dos, dependiendo de su ubicación, puede rondar los $6000 pero al hablar de una casa con dos dormitorios y un garaje, como mínimo, el costo varía de $8000 en adelante.

El presidente del Colegio de Martilleros y Corredores de nuestra ciudad, Daniel Di Palma estimó que “en determinada propiedad la variación interanual se da entre un 25 y un 30%, en correlato con la inflación pero muchas veces los sueldos y las paritarias no acompañan esos términos”.

Es por ello que las familias en nuestra ciudad buscan alquileres más accesibles, que no siempre están a la orden del día.

Déficit habitacional

Juan Manuel Bonnanni, de Bonnani Propiedades remarcó la falta de viviendas para alquiler de dos y tres habitaciones, con garaje, que son más buscadas para las familias.

“El 90% de los alquileres requeridos en Junín son para parejas con hijos, por eso hay tanta demanda y faltan casas así”.

Hernán Pietrobón, de Retta Inmobiliaria entiende que “el mercado está resentido en propiedades que cobran un valor importante y la familia no puede acceder, porque el problema que tenemos tiene que ver con una cuestión de déficit habitacional. No tenemos viviendas para la familia, entonces se cobran valores que por ahí no los soportan los ingresos o el bolsillo de quienes necesitan alquilar”.

Cuando la gente toma conciencia de que no puede afrontar un alquiler alto de una casa, “automáticamente se decide por un departamento. Se restringen por una cuestión de presupuesto”.

El ofrecimiento del mercado se adecúa en la locación muchas veces a lo que se puede pagar. Se acota a la posibilidad de pago del locatario. Daniel Di Palma. Presidente del Colegio de Martilleros

No tenemos viviendas para la familia entonces se cobran valores que por ahí no los soportan los ingresos o el bolsillo. Hernán Pietrobón. Retta Inmobiliaria

Asimismo asegura que “si bien la demanda hoy está centrada posiblemente en departamentos -como el caso de diciembre, enero y febrero por estudiantes-, la demanda constante es la de viviendas. Y esa demanda de acuerdo a lo que vemos en el mercado no está satisfecha”.

“El mercado se acota a la posibilidad de pago”

Consultado sobre la conveniencia de alquilar una propiedad hoy o aguardar por un mercado que reditúe más, el presidente del Colegio explicó: “Quien tiene una propiedad o va a comprar una para rentarla, va a arbritrar todos los medios para hacerlo”.

Si sucede que en algunos casos el propietario prefiera esperar una oportunidad para tener una renta acorde a la inversión realizada, ya que “si no se da de esa manera cuando llega el momento de la desocupación y se deben realizar las amortizaciones correspondientes a ese inmueble y el inversor debe reparar o acondicionar nuevamente la propiedad para volver a alquilarlo en el mejor estado posible, con los costos actuales más la presión tributaria que pesa sobre los inmuebles, impuestos municipales y demás hace que a veces se transforme en una cuestión anti económica. Pero se da en algún caso especial de inmueble, no es lo general”.

Según Di Palma, “el ofrecimiento del mercado se adecua en la locación muchas veces a lo que puede pagar el mercado. Nadie paga más de lo que puede pagar y en consecuencia el mercado se acota a la posibilidad de pago del locatario”.

Invertir en propiedades

“Hoy por hoy no es una oportunidad de inversión adecuada para el propietario”, aseguró Pietrobón. “Si tenés en cuenta el valor de la propiedad con la evolución de los precios que ha sufrido producto de la evolución del dólar, cuando sacás una ecuación de lo que te genera de renta, es cierto, es menos conveniente que años anteriores”.

Según Bonanni, “Hoy tal vez no conviene lo que es un alquiler de casa, ya que se deteriora más. Hoy si se quiere conviene más un plazo fijo porque no arriesgás tanto con el desgaste que sufre una propiedad, lo que conlleva mantenimiento, conflictos con los inquilinos. Terminás invirtiendo más de lo que recuperás”.

Aunque aclaró que “no he notado que la gente elija más vender su propiedad en lugar de alquilarla. Quien tiene propiedades las sigue manteniendo y el que quiere deshacerse de una propiedad es porque tiene algún otro negocio ya pensado”.

El 90% de los alquileres requeridos en Junín son para parejas con hijos, por eso hay tanta demanda y faltan casas así. Juan Manuel Bonanni. Bonanni Propiedades

Requisitos que encarecen

Sumado a los costos de un alquiler, existen también los requisitos indispensables para la firma del contrato, lo que significa afrontar más gastos.

Es así que el requerimiento de meses de depósito, garantías y pago de honorarios vuelven todo más oneroso aún.

“Hay un problema grande con los requisitos que piden los dueños hoy: el depósito, la garantía, los honorarios de martilleros hacen que sea abultado lo que hay que depositar”, aseguró Bonanni.