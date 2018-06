Bullrich: "Es importante estar cerca y ver las problemáticas de las ciudades y los pueblos"

El senador nacional, nuevamente visitó nuestra ciudad y junto al intentendente Pablo Petrecca recorrieron el Centro de Atención Primaria de Salud del barrio Nuestra Señora del Carmen, uno de los CAPS donde se ofrece el servicio de toma de muestras de análisis clínicos.

Tras el recorrido, el senador nacional por la Provincia de Buenos Aires expresó que "para poder ayudar como debemos hacerlo por ser representantes de todos los bonaerenses es importante estar cerca y ver las problemáticas de cada una de las ciudades y los pueblos de nuestra provincia, realidades muy distintas en cada distrito con diferentes desafíos". Consultado sobre el debate de las tarifas que se realizó esta semana en el Senado de la Nación, Bullrich reflexionó que "cuando se dan debates sobre proyectos inviables uno ve que se pierde la oportunidad de hacer cosas como las que se hacen en Junín y que mejoran la calidad de vida de la gente. El gobierno nacional, con la humildad con la que siempre encara la solución de los problemas escuchó a la oposición, tomo una alternativa que ellos presentaron, para debatir en el recinto pero la oposición se negó diciendo que no había más tiempo".

Y aclaró "ante esto, lo que nosotros decimos es que siempre hay tiempo cuando se trata de darle soluciones a los argentinos, es una pena, pero seguiremos trabajando porque sabemos el esfuerzo que demanda ordenar las tarifas, pero también sabemos lo importante que es hacer las obras para que los servicios lleguen a todos, esenciales, como agua y cloacas. Es importante remarcar que así como no nos pusimos de acuerdo con el proyecto de tarifas, si nos pudimos poner de acuerdo en otros temas importantes como la ley para mejorar el sistema de transplantes de órganos y la leyes de desburocratización del Estado, que por ejemplo, ayuda a que el motor productivo de la Argentina se siga afianzando".

Por su parte, el intendente Petrecca señaló que "el senador Esteban Bullrich está siempre en contacto con nosotros y colaborando para que Junín cada día esté mejor. En este caso hemos venido a recorrer uno de los C.A.P.S. y observar uno de los servicios que tenemos aquí como es el de la toma de muestras de análisis clínicos, servicio que se brinda en 6 unidades sanitarias de la ciudad y localidades del Partido y a través de nuestra posta sanitaria móvil".

El intendente también dijo que "el servicio permite descentralizar y estar cerca del vecino, ya que no tiene la necesidad de ir hasta el hospital para hacerse un análisis clínico y de esta manera descomprimir la demanda en el hospital. Allí se llevan las muestras para después entregar los resultados en el mismo CAPS donde el vecino se hizo la muestra”.

Esto se suma a la implementación del sistema de historias clínicas únicas y digitalizadas, que permite que en cualquier unidad sanitaria y el hospital se tenga la historia clínica del paciente.

Por último, el Jefe del Gobierno de Junín, afirmó que "es importante no solo para nosotros sino para todo el país tener, en este caso senadores, comprometidos y que recorren cada rincón para conocer y colaboran en cada necesidad. Esta es la forma de estar cerca y dar los debates necesarios para que nuestro país, de una vez y para siempre, tenga el progreso que todos deseamos. Esto dependerá de cada uno y de lo que hagamos, buscando siempre mejorar la calidad de vida a cada habitante. Agradezco a Esteban Bullrich su compromiso y por estar siempre dispuesto a acompañar a nuestra ciudad en todas las gestiones".