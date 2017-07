Graves inconvenientes para afiliados a PAMI que requieren atención médica

TERCERA EDAD

Continúan los graves problemas de atención para los jubilados y pensionados afiliados a PAMI, puesto que no hay médicos especialistas que atiendan por dicha obra social y deben abonar los altos costos de las consultas particulares.

El presidente del centro de jubilados de ATE y de la Multisectorial de jubilados y pensionados, José Luis Alvarez, manifestó su profunda preocupación por la situación que viven la mayoría de las personas de la tercera edad cuando requieren atención médica vía PAMI y no pueden pagar las consultas médicas en forma particular.

A estos inconvenientes, que repercuten directamente en la salud de los adultos mayores, Alvarez señaló los recortes en pensiones que realiza el Anses y el destrato en la atención, puesto que por refacciones la sede de calle Winter está cerrada y los derivan a instalaciones que están ubicadas en calle Rivadavia al 1470 pero solo para información, no para realizar trámites, ya que no tienen sistema, según dijo el dirigente. Queda solo una delegación atendiendo trámites, que es la ubicada en calle Alvear 903.

“La atención en Rivadavia 1470 es una vergüenza, es una habitación de 4x4 llena de gente, que como no tienen sistema, solo te informan”, apuntó.

“Y en cuanto a PAMI, los médicos especialistas no están atendiendo por PAMI, por lo cual si una persona no puede pagar la consulta, debe ir al Hospital sin ninguna otra opción”, remarcó el entrevistado.

“Queremos tener una charla con la directora del Hospital, Alicia Ramallo, y recorrer todos los pisos y ver si realmente están disponibles para atender a los 1.500 jubilados que capitarían allí por PAMI”, apuntó.

Según pudo saberse, los costos de las consultas particulares están entre 300 y 600 pesos cada una, en mayor medida, en otros casos, es más caro aún. “Los especialistas cobran la visita, no hay nada que hacer, la única excepción es si uno va al hospital, que atienden a todos, incluso a los jubilados y pensionados”, dijo.

“Nosotros estuvimos movilizándonos, incluso ante el PAMI central, con una radio abierta y demás, pero no pasa nada de nada. Ya está programado así y lo van a llevar adelante hasta el fin”, lamentó Alvarez.

Respecto al Anses, el dirigente dijo que la clase pasiva tenía muchos problemas. “Queremos saber qué pasó con los 50 mil millones de pesos del Fondo de Sustentación y nadie nos contesta nada. También queremos saber qué están haciendo con las pensiones, la gente está mal y es lógico, ¿cómo no se va a sentir mal un jubilado con todas las cosas que está pasando? No es de ahora, son años, pero nunca se ha vivido un ajuste como el de ahora, ni siquiera en los 90”, aseguró Alvarez.

“Conozco un caso de una mujer que hace 75 años murió el marido. Ahora le sacaron la pensión y le exigen que les lleve el certificado de fallecimiento. La mujer es de otro pueblo. ¿Cómo lo va a hacer? Digo que todos los medios informáticos que tiene el Anses, ¿no lo pueden pedir ellos? Eso lo hacen a propósito para joder al jubilado. Sacar las pensiones les significa mucha plata para el Estado. Van a hacer lo imposible para seguir molestando al jubilado”, afirmó.

“El otro tema es la denominada reparación histórica, que si uno no va a terminar el trámite, a los seis meses te lo quitan. Es decir, no avisan, no comunican nada y el jubilado se siente desorientado”, dijo.

“Y en el caso de los medicamentos, por ejemplo, de PAMI, no puede venir una asistente social y decirnos que porque tenemos dos jubilaciones, una casa y un coche nos quitan el 100 por ciento de cobertura, y dejarlo al 50 %. Es una barbaridad porque hemos trabajado y si tenemos una casa y un coche es porque nos sacrificamos trabajando, no robando como hacen ellos”, señaló.