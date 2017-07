Con el director de Arcor, abrió el nuevo centro de distribución de Grupo Bastari

LOGÍSTICA

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, encabezó junto al presidente de Arcor Argentina, Luis Pagani, y Mario Bastari, la inauguración del nuevo centro de distribución del Grupo Bastari, situado en avenida de Circunvalación.

Al respecto, Petrecca manifestó: "Es un placer ver este monstruo, este centro logístico que pudo hacer la familia Bastari. Se hizo una gran inversión, apostando a la ciudad, a la productividad, a la provincia y al país. Es muy importante para el municipio, porque genera más trabajo y más movimiento en toda la ciudad. Esto nos da la esperanza que estamos en el camino correcto. Es una gran alegría poder contar con la presencia del presidente del Grupo Arcor Luis Pagani. Muy emocionado y con una gran expectativa por lo que viene".

Además, expresó: "Nosotros desde el municipio estamos acompañando siempre estas iniciativas y no podíamos no estar cerca de los empresarios que apuestan, que invierten y que sueñan con un país mejor. Siempre dan un paso más en función de los empleados y en el bienestar para tener un Junín productivo. Quiero destacar que cuando asumimos y el municipio no estaba bien desde lo económico, Mario Bastari me llamó y me dijo que necesitaba. Esto demuestra la calidad de persona que es y necesitamos de más empresarios como él, comprometidos con la ciudad y el país".

“En beneficio de todos los comerciantes”

A su vez, el presidente de Arcor Argentina Luis Pagani aseguró que "acompañando las palabras del Intendente Petrecca, ver esta inversión que hoy se está poniendo en marcha en una ciudad importante como Junín, nos llena de alegría. La empresa Bastari tiene una amplia trayectoria con Arcor y creemos que esta obra viene en beneficio de todos los comerciantes de la zona. Siempre es importante el apoyo del Estado y en este caso del municipio de Junín. Soy de los que cree que el Estado y el sector privado deben trabajar de la mano y en esta nueva gestión hay un cambio para que la iniciativa privada vuelva a tener la dinámica que siempre tuvo. El país está en una nueva senda y viene además una renovación de empresarios importantes de entre 40 y 50 años, con muchas iniciativas. Soy optimista de la nueva Argentina".

Bastari: “Junín nos ha dado mucho”

Por su parte, Mario Bastari dijo: "Estamos muy contentos porque se cumplió un objetivo por el que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo. Junín nos ha dado mucho y queremos devolverle esto con trabajo. Hay una excelente relación con el intendente Petrecca, me parece muy buena persona y hay que apoyarlo. Siempre está a disposición de nosotros y eso es muy importante. Hubo un gran trabajo de mucha gente para lograr lo que se logró y debemos seguir por el mismo camino. Hay una parte que nos toca y es la de la responsabilidad social empresaria y debemos estar muy cerca de las necesidades. Todos debemos estar muy cerca"

También se refirió a esta inauguración el secretario de Modernización y Gestión, Juan Fiorini, quien aseguró que "son hechos que nos dan optimismo, que se pueden hacer cosas y que una empresa siga creciendo en Junín y tomando más empleados, es algo muy importante. El ejemplo de Mario Bastari es para copiar y para demostrar que hay empresarios que quieren invertir en el país y en nuestra ciudad. Ojalá que muchas más emprendedores puedan invertir en Junín y vemos que el sector productivo está reflotando. Desde el primer día que nos dijeron que iban a invertir, los estuvimos ayudando con la Secretaría de Producción para que puedan inaugurar esta obra. Además está el apoyo de Arcor y que esté en Junín con una distribuidora tan grande, es un hecho significativo. Todo lo que termine siendo empleo, desde el Estado lo vamos a apoyar. En este caso, hay muchas familias de Junín que trabajan en este lugar y es muy importante seguir gestionando fuentes de trabajo a nivel local y zonal".