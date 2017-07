Junín, el primer municipio bonaerense que se suma a “La escuela sale del aula”

CAMBIOS EN LA EDUCACIÓN

El intendente municipal, Pablo Petrecca, y el subsecretario de Deportes e Infraestructura, Luis Mesones, presentaron el programa “La escuela sale del aula”, que tiene como objetivo ampliar la jornada escolar de los niveles primario y secundario en escuelas públicas de todo el país.

Para ello se ofrece a los alumnos la posibilidad de participar en disciplinas deportivas y Junín es el primer municipio de la provincia de Buenos Aires en trabajar en esta temática. En una primera etapa, las escuelas elegidas fueron la EP 35 y la EP 17. Esta actividad comenzará luego del receso invernal.

Al respecto, Petrecca manifestó: "Desde el primer día que estamos en la gestión nos hemos comprometido con la educación. Hemos puesto algunos ejes como prioridad, trabajando en educación vial, educación ambiental y poniendo mucho énfasis en los jardines maternales. También trabajamos de manera muy fuerte con los clubes. Cuando el ministro Bullrich planteó en Purmamarca el tema del compromiso con la educación, Junín fue el primer municipio a nivel país en donde se desarrollaron estas jornadas de educación. Hubo diálogos participativos y multisectoriales donde diversos actores de la ciudad plantearon sus ideas. Esto nos permitió generar un documento muy importante y que fue la base de este programa de la Escuela sale del aula".

"Además del diálogo por la educación, realizamos una de las mayores inversiones a nivel educativo en la ciudad y más de $15 millones se destinaron a infraestructura edilicia. Con el fuerte apoyo de la gobernadora María Eugenia Vidal se han mejorado los comedores escolares y hoy seguimos trabajando para mejorarlos día a día. También mejoramos los mobiliarios con entregas a las escuelas para que puedan hacer un mejor trabajo. Otra de las acciones que llevamos a cabo fue el transporte escolar y no puedo dejar de recordar la alegría de esos chiquitos que con tanta ansiedad subieron a ese colectivo que los llevó a la escuela 4, ya que antes era imposible", dijo Petrecca.

También se refirió al trabajo con los clubes y explicó: "Hay un trabajo muy fuerte con dos programas concretos que apuntan de manera directa a los clubes. Por un lado, el denominado Clubes Argentinos, donde ya hemos entregado más de $ 3 millones y le agradecemos al secretario de Deportes de Nación. Y el otro que es local y es el de fortalecimiento de los clubes, en donde ya llevamos entregados más de $ 1 millón. Este trabajo que venimos realizando en deporte nos va a permitir cerrar nuestra gestión con tres polideportivos en la ciudad y uno más que es Santa Paula, donde ya licitamos la nueva cubierta para que pueda volver a ser utilizado por grandes y chicos. También vamos a realizar reformas en el Complejo San Martín, ya tenemos recuperado al Beto Mesa y cuando terminen las obras del Cuadrante Noroeste, tendremos un nuevo polideportivo en aquel sector de la ciudad".



Además, Petrecca indicó: "Ya estamos trabajando en la construcción de un nuevo jardín maternal para brindar una mejor educación a los más chiquitos. Es un desafío muy motivante para nosotros porque creemos que la educación debe estar en el corazón y en la agenda de todos los juninenses. Por eso, hemos dado este importante puntapié inicial. Cuando la gobernadora me llamó y me dijo si queríamos ser parte de este proyecto la Escuela sale del Aula, no dudamos nunca y dijimos que sí. Somos cuatro ciudades en la provincia de Buenos Aires, pero es una gran satisfacción decir que somos el primer municipio en donde han sido designadas las escuelas y los coordinadores para comenzar luego del receso escolar".

El jefe comunal destacó: "Debemos lograr que los chicos puedan estar en el lugar que deban estar y esa es la escuela. Acá van a estar con los profes, contenidos, bien alimentados y cuidados. En este caso van a realizar actividades físicas en este inicio de programa de la Escuela sale del aula. Es una gran satisfacción y es un logro más y un sueño que estamos cumpliendo. Es un paso más que damos hacia la educación que queremos y que nos merecemos. Buscamos con esto tener una nación, una provincia y una ciudad cada vez mejor. Quiero agradecer a mi equipo, a provincia y a nación. Trabajamos en equipo y así debe ser para poder avanzar en este tipo de acciones que son fundamentales para la educación".

Por su parte, el subsecretario de Deportes e Infraestructura, Luis Mesones, indicó: "Junín trabajó mucho y muy bien para que se pueda lograr este primer paso. Desde que asumimos, comenzamos a trabajar junto a todos los municipios en referencia al programa que impulsa el ministro Bullrich denominado la Escuela sale del aula. Queremos que los chicos pasen más tiempo en las escuelas y creemos que a través de la educación física esto se puede lograr. El inicio se hace en Junín y es muy auspicioso para el resto del programa. Destaco el trabajo que se hace en temas deportivos en Junín y por tal motivo apoyamos desde Clubes Argentinos como parte para llevar a cabo este programa".



“Población vulnerable”

También estuvo en la presentación el Jefe Regional de Educación, Fernando Balbi, quien aseguró: "Estamos muy contentos de que sea Junín la punta de lanza para llevar a cabo esta iniciativa. También por la forma que se dio ya que fue muy democrática porque estuvieron participando todos los actores sociales. De hecho se puede apreciar que las dos escuelas en donde se desarrollará el programa son de la periferia y atienden población muy vulnerable. Nosotros entendemos que son los que necesitan las respuestas más rápidas. Desde el formato que pudimos construir a través de Nación, Provincia y con todo el aporte del intendente Petrecca, siempre pensamos que más escuela, es mejor para los chicos y desde las posibilidades que tengamos en territorio. Es un inicio y vamos por más, desde otras propuestas como la educación artística. También vamos a buscar un ampliación de base de escuelas, que es el segundo paso interesante que debemos dar".