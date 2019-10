Un nene de 11 años murió tras recibir un golpe en un colegio de Zárate

Un chico de 11 años murió de un paro cardíaco tras haber recibido una patada en el pecho en el colegio. Los médicos le consultaron a su madre si había recibido un golpe, pero ella no había sido informada y les dijo que no.

"No podía entender. Llevé a mi hijo por un dolor y no me lo devolvieron", dijo Leonela, su madre, a Campana Noticias. Lo llevó al médico porque tenía hemorragias y problemas al respirar, pero después de la trágica noticia supo que su hijo había recibido un fuerte golpe en el pecho durante una pelea en la Escuela N° 35 de Zárate.

Indignada y con dolor, la mujer contó: "Tres veces me preguntaron si había recibido un golpe. Yo no tenía idea, les dije que no... Si yo lo hubiese sabido, y le decía al médico lo que había pasado, quizás el nene se salvaba".

El pediatra ordenó hacerle una serie de estudios para hacer un diagnóstico, pero no llegaron a tener los resultados. Después de dos horas de intentar reanimarlo, los médicos tuvieron que darle la triste noticia a la madre.

"La responsabilidad es de los directivos y de la maestra a cargo de mi hijo. Los chicos necesitan más cuidado. Hay golpes, violencia y los padres no estamos al tanto".

La maestra a cargo del grado del niño fallecido fue apartada de su cargo. Mientras tanto, esperan el resultado de la autopsia para determinar si el golpe que recibió fue la causa de muerte.