La Plata:una joven fue detenida por subirse al capot del auto de su ex pareja y amenazarlo: "bajá porque te mato"

Una adolescente de 17 años fue detenida por subirse al capot del auto de su ex pareja, un joven de 20, y amenazar con matarlo si no se bajaba del vehículo. El hecho tuvo lugar el miércoles a la noche en calles 7 y 42, La Plata, cuando un vecino logró registrar la discusión de pareja que, afortunadamente, no terminó con heridos.

En las imágenes se observa a la joven arriba del capot del automóvil de su ex novio y, desde allí, amenazó en reiteradas ocasiones con matarlo y romperle el auto.

La situación violenta escaló cuando el conductor, después de llamar a la Policía, aceleró para bajar a la adolescente, hecho que pudo ocasionar una tragedia."Te van a re escrachar, ¿te podés bajar? Te lo empiezo a romper todo...¡Bajá porque te mato!", se escucha gritar a la joven. Mientras la escena continuaba, la detenida lo acusó de violencia de género: "Asesino, te acordás cuando me quisiste matar y ahora hacés lo mismo. Me arrastraste por el piso...".

Minutos después llegó un patrullero de la Policía bonaerense y los efectivos procedieron a demorar a la joven por el delito de "daños" al romper las escobillas del limpiaparabrisas y el espejo retrovisor del auto.