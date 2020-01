Un joven de 19 años, identificado como Javier Villarreal Durán, fue aprehendido por personal policial de la Comisaría de Vedia por no respetar una medida cautelar vigente de no acercamiento contra su ex pareja, Mariela Arguello.

El joven tiene una causa por amenazas que radica en el Juzgado de Garantías N° 1 de Junin.

Durán fue trasladado a primera audiencia y quedó aprehendido.