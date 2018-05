Deportivo Pinto tropezó sobre el final en la visita a C.A.S.E.T. de El Triunfo

Por la sexta fecha del certamen "Apertura" de fútbol de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, el primer equipo del Club Social y Deportivo General Pinto visitó el domingo al Club Atlético y Social El Triunfo, imponiéndose C.A.S.E.T. por la mínima diferencia, con gol del centro delantero Lautaro Sabino en el último cuarto de hora del encuentro.

El "Depor" no tuvo un buen domingo y para colmo de males, se fueron lesionados sus dos zagueros centrales (Martín Pérez, a los 14´ del primer tiempo, y Facundo Guagnini en las postrimerías del complemento), lo cual fue aprovechado por los locales para definir un pleito con un certero cabezazo del "Lauti" Sabino a los 35´ del segundo período.

El gol llegó tras un buen centro desde la derecha de Marcos Aguilar, tanto muy celebrado por los locales, donde debutó un futbolista que pertenece a Deportivo Pinto, el zaguero central Eduardo "Checky" Barrera, quien fue reemplazado en el segundo período.

Los azules de nuestra ciudad habían tenido tres o cuatro situaciones como para ponerse en ventaja, pero sus delanteros no estuvieron "finos" a la hora de concretar y lo terminó pagando caro el conjunto que dirige Maximiliano Leonardi.

En un clásico encuentro trabado, muy conversado por los protagonistas (con muchas protestas por ambos lados) y en el que se afirma "el que hace el gol, gana", lo anotó el equipo de Leonardo Pérez aprovechando el oportunismo de uno de sus refuerzos, y así pudieron festejar la primera victoria en el inicial campeonato liguista de la temporada 2018.

Fueron amonestados Marcos Aguilar, Eduardo Barrera, Lautaro Sabino y Pablo Rodríguez del local y Facundo Guagnini y Erik Smith del C.S.D.G.P., arbitró Carlos Agustín Riglos (fueron sus asistentes Darío Alarcón y Nicolás Riglos) y así se alistaron los equipos:

C.A.S.E.T.: Lucas González; Marcos Aguilar, Emmanuel Carmisciano, Eduardo Barrera (Raúl Quiroga) y Agustín Lozas; Lucas García, Guillermo Sabino (Pablo Rodríguez), Marcos Aguiar y Nahuel Sosa (Diego Cuadro); Lautaro Sabino y Facundo Etchart. D.T.: Leonardo Pérez. Sup.: Federico Martín, Francisco López y Tomás Figueras.

DEPORTIVO PINTO: Ignacio Píriz; Gaspar Compagnucci, Martín Pérez (Lucas Cau), Facundo Guagnini (Marcelo Leonarda) y Juan Capdevila; Carlos Ciucci, Andrés Molina, Erik Smith y Franco Barnetche; Mariano Ismael y Gustavo Burgos (Andrés Mc Cormick). D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Luciano Anzani, Rogelio Planes y Tobías Carrizo.





PARA LEONARDO PÉREZ, "FUE UN PARTIDO PAREJO"

Al cabo del encuentro del pasado domingo, Leonardo Pérez, director técnico de C.A.S.E.T. de El Truinfo, señaló:

"Estamos muy contentos por los chicos, quienes hacen un esfuerzo grande por entrenar y no se les venía dando. Es muy importante para el equipo esta victoria. Es fundamental haber ganado, nos da confianza, porque pese a que no se daban los resultados, el plantel siguió entrenando, pese a los días de lluvia que complicaron mucho en las últimas semanas".

Ampliando conceptos, el D.T. triunfense señaló: "Deportivo Pinto, es un rival siempre complicado, fue un partido parejo, pero los tres puntos quedaron en El Triunfo. Ahora se viene el puntero, Atlético Roberts, será un partido muy duro en cancha de ellos, porque tienen muy buenos jugadores y un gran técnico", completó el entrenador de los verdes de El Triunfo.

VICTORIA DE LA NOVENA CONTRA EL LINQUEÑO "B"

El sábado por el torneo de novena división liguista, Deportivo Pinto visitó a El Linqueño "B" y se impuso por 1 a 0, con gol de Agustín Toledo para el "Depor".

Los dirigidos por Fabián Oliva formaron de esta manera:

Fermín Salandari; Juan Medero, Ignacio Guzmán, Federico Cáceres y Lautaro Mansilla; A. Toledo, Thiago Fernández, Eliseo Ledesma y Gastón Rizzo; Máximo Banegas y Juan Moralejo. D.T.: Fabián Oliva. Sup.: Pedro Galbo, Nicolás Ormazábal, Joaquín Parada y Lorenzo Orsi.