Pintense no levanta cabeza como local y perdió por goleada ante Atlético Pasteur

El equipo superior del Club Atlético Pintense no puede revertir la racha negativa jugando como local, al perder el pasado domingo 4 a 0 con Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur, por la sexta fecha del campeonato "Apertura" 2018 de fútbol de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

El C.A.P., que cayó en los tres cotejos que hasta el momento disputó en su estadio "Rubén E. Viale", marcando solo un gol (fue derrotado allí sucesivamente por Deportivo Arenaza, 3 a 1, Atlético Roberts, 5 a 0, y ahora por los pasteurenses), arrancó mal el partido, ya que antes de los cinco minutos perdía 1 a 0, no se pudo recuperar, y terminó siendo fácil presa para el ordenado equipo de Luis García.

Iban apenas tres minutos cuando un pelotazo para Luciano Lencina le permitió al delantero irse sin marcas, adelantar el balón y entrar al área mayor. Hasta allí salió a cortar el arquero Luis Gonzalo Robledo, quien fue abajo y terminó cometiéndole penal al jugador visitante, pena máxima que sancionó el árbitro Carlos Javier Alfonso, de buena labor el domingo pasado.

Del disparo desde los doce pasos se encargó el propio Luciano Lencina, quien con remate bajo, contra palo derecho del arco que da a la avenida General Villegas, derrotó al "1" del C.A.P., pese a que el portero se arrojó hacia ese sector.

Los blancos sintieron el golpe inicial, no pudieron organizarse del medio para adelante y en defensa, cometieron algunos errores que aprovecharon los jugadores visitantes, especialmente el ex Deportivo Pinto, el talentoso Juan Emilio Chiattellino.

Este, a los 32´ sacó partido de una de las criteriosas subidas por derecha del debutante lateral Francis Zaldúa (refuerzo de los pasteurenses y figura del cotejo), para definir con calidad ante un Robledo que pese a su esfuerzo, no pudo evitar el 2 a 0, con el cual se fueron al descanso.

Intentó apretar a A.y F.C.O.P. el elenco de Juan Carlos Gho cuando reanudaron las acciones y en eso estaban cuando llegó el letal tercer tanto del conjunto huesped, a los 9 minutos.

Otra vez trepó Francis Zaldúa por su lateral, cruzó buen centro para Juan Emilio Chiattellino y el "10" de Pasteur, tras bajar el esférico, definió con su habitual categoría, para ampliar diferencias y definir mucho antes del final el encuentro.

Pese a las variantes que realizó el entrenador de los albos, Pintense no tuvo juego asociado, abundaron los centros y pelotazos y con poco, Atlético Pasteur se terminó llevando los tres puntos, con una goleada que redondeó sobre la hora del complemento el ingresado Juan Esteban Moralejo, quien recibió sin marcas un centro que llegó desde la derecha y sometió por cuarta vez al juvenil Luis Gonzalo Robledo.

Este, poco antes, había salvado a su valla en un intento del reaparecido Nicolás Lencina, quien volvió al equipo pasteurense tras sufrir una fractura, el año pasado, mientras que el domingo no fueron de la partida en el equipo de Luis García los pintenses Emmanuel Luna (por una dolencia) y Pedro Francisco Alifano, quien pidió no jugar ante su anterior equipo.

Amplio y claro triunfo en definitiva de la visita, ante un Pintense que tiene su "Talón de Aquiles" en su estadio, ya que allí perdió los tres cotejos disputados hasta el momento, mientras que fuera de su reducto, sumó dos victorias (ante C.A.S.E.T. de El Triunfo y Juventud Unida de Lincoln) y un empate, ante su tradicional adversario, Deportivo Pinto.

A las órdenes del árbitro Carlos Javier Alfonso (fueron sus asistentes Claudio Lora y Martín Esnaola), así formaron los equipos:

PINTENSE: Luis Gonzalo Robledo; Jonathan Suárez, Enzo Gallardo Errecalde, Julio Federico Martínez y Tomás Elías Ramos (Fabián Videla); Francisco Gómez, Luis Alberto Sullings (Samuel Videla), Agustín García y Sebastián Pajón; Nicolás Ariel Martínez y Franco Patiño. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Nahuel Arrieta, Cristian Torres, Alesis Mansilla y Nicolás Banegas.

ATLÉTICO PASTEUR: Axel Chiattellino; Francis Zaldúa, Juan Lencina, Cristian Pacheco y Mario Morales (Manuel Giménez); Santiago Berenguer, Braian Garis y Juan Emiilio Chiattellino (Nicolás Lencina); Luciano Lencina, Gustavo Pacheco e Iván Martínez (Juan Esteban Moralejo). D.T.: Luís García. Sup.: Victoriano Sendín, Santiago Bello y Lucas Gatti.

BUENA COSECHA EN FORMATIVAS

Si obtuvo Pintense buenos resultados frente a Atlético Pasteur con sus divisiones inferiores, tanto el sábado como en el preliminar de octava del pasado domingo.

En la jornada sabatina, el C.A.P. se impuso 2 a 1 en séptima; superó 10 a 0 a su rival en novena y los pasteurenses se quedaron con el triunfo en décima, por 2 a 0.

El domingo, en octava, los dirigidos por Daniel "Tato" Volpe superaron a los "verdes" pasteurenses por 4 a 1, con goles de Tomás Cabrera (3) y Leandro Contreras para el C.A.P. y de José Casado para la visita, formando los equipos de esta manera, bajo arbitraje de Martín Esnaola:

PINTENSE: Agustín Isidoro; Leandro Contreras, Alejandro Ochoa, Andrés Ruffini, Ulises Barker y Abraham Mamut; Pedro Farotto, Lautaro Acosta, Tomás Cabrera, Ramiro Móbbili y Felipe Baldomá. D.T.: Daniel Volpe. Sup.: Axel Ferreyra, Juan Pablo Celasco, Marcelo Sánchez y Matías Santillán.

ATLÉTICO PASTEUR: Nahuel Málaga; Diego Macías, Jesús Babuena, Benjamín Asunción, Facundo Calles y Bruno Sacripanti; Agustín Barrera, Gonzalo Potes, Santiago Balbuena, Nicolás Suárez y José Casado. D.T.: Luis García. Sup.: Agustín Chiattellino.

El sábado, en séptima, Samuel Videla y Tomás Gorosito anotaron los goles del triunfo de Pintense por 2 a 1, formando el C.A.P. como sigue ante los pasteurenses:

Nahuel Arrieta; Matías Basualdo, Vladimir Vicondo, Fabián Videla, Benjamín Barrera, Jorge Altamiranda, Emmanuel Ocampo, Cristian Ramiro Torres, Gino Amado Viola, Nicolás Banegas y S. Videla. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Federico Piccardo, Ezequiel Medranda, Jonathan Aguiar, Stéfano Ledesma, Tomás Gorosito y Tomás Patiño.

En novena, Pintense superó 10 a 0 a Atlértico Pasteur, anotando los tantos Matías Jáuregui, Juan Guichet, Nicolás Jáuregui, Camilo Brohme, Bautista Torres, Pedro Alifano, Felipe Volpe, Agustín Petronio, Elías Riscossa y Lucas Ravirú, formando el equipo blanco de esta manera:

Thiago Pinardi; Santino Laporta, Martín Larrayoz, Tomás Loináz, M. Jáuregui, Milos Banegas, Juan Guichet, Nicolás Jáuregui, C. Brohme, Bautista Torres y Rodrigo Torres. D.T.: Francisco Gómez. Luego ingresaron P. Alifano, F. Volpe, L. Ravirú, A. Petronio y E. Riscoza.

En décima categoría, Pasteur derrotó 2 a 0 a Pintense, elenco este que formó de la siguiente manera:

Thiago Fernández; Marcos Díez, Valentín Carabajal, Lucas Videla, Farid Latorre, Rodrigo Lloret; Sebastián Phengphá, Agustín Belén, Gaspar Magallanes, F. Ledesma y Thiago Villegas. D.T.: F. Gómez.