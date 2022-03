El exespía Darío Borsi, otro socio del silencio

Darío Borsi, exjefe de gabinete de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se negó a declarar en la causa que investiga la existencia de una "mesa judicial" bonaerense para armar e impulsar causas contra dirigentes gremiales y opositores, y solo confirmó haber estado en una reunión donde se trató el tema el 15 de junio de 2017.

Biorci, quien se presentó ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, solo expresó en la audiencia que estuvo en la reunión en el Banco Provincia el 15 de junio de 2017, y pidió que esa afirmación constara "en actas". El exfuncionario de la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani tampoco dejó escrito de descargo en el juzgado.

Biorci fue el primer exmiembro de la AFI indagado en la causa. La ronda de declaraciones seguirá la próxima semana con el exdirector de contrainteligencia de ese organismo Diego Dalmau Pereyra y el exdirector de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián De Stéfano, quienes ya fueron relevados del deber de guardar secreto.

En la causa se investiga "el diseño y puesta en práctica de una estrategia -decidida o autorizada a niveles superiores del Gobierno nacional y provincial- dirigida a judicializar la situación del conflicto existente en torno al accionar de Uocra la seccional la Plata", según surge del expediente. Entre los imputados se encuentran exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el intendente platense Julio Garro, empresarios y exfuncionarios del Gobierno provincial de María Eugenia Vidal.

Esta causa se inició a partir de la denuncia presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, tras el hallazgo de un video en el que aparecían funcionarios del Gobierno de Vidal, dirigentes de su espacio político, miembros de la AFI y empresarios, reunidos en la sede porteña del Banco Provincia.

Garro “no conocía”

El intendente de La Plata, Julio Garro, se negó a declarar ante la justicia federal y presentó un escrito en el que dijo que pensó que eran "asesores" los agentes de inteligencia que participaron en la reunión llevada a cabo en la sede porteña del Banco Provincia en 2017.

"No conocía a todos los asistentes y varios de ellos no me fueron presentados, asumiendo se trataría de asesores", sostuvo Garro en el escrito que entregó ante el juzgado federal 3 de La Plata, en el que además rechazó los cargos en su contra.

El juez Kreplak ya le tomó indagatoria a todos los empresarios que participaron de aquel encuentro: solo uno de los hombres de negocios decidió responder preguntas mientras que todos los demás se negaron a declarar y efectuaron descargos por escrito.