Arrancó la campaña de vacunación antigripal

El aumento de los casos de gripe en todo el país, que llevó al Ministerio de Salud de la Nación a emitir un alerta epidemiológico el último 19 de febrero, hizo que se adelantara la campaña de vacunación antigripal, que comenzó el viernes en el sector público, inmunizando inicialmente al personal de salud y que paulatinamente se irá ampliando a otros grupos. Mientras tanto, desde principios de la última semana la vacuna ya comenzó a aplicarse en algunos centros privados.

La campaña de vacunación pública se extenderá luego a niñas y niños entre los 6 y 24 meses; personas gestantes en cualquier trimestre de gestación: puérperas (preferentemente antes del egreso de la maternidad); personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y personas de 65 años y más, según se informó oficialmente desde el ministerio de Salud de la Provincia.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti encabezó el acto de lanzamiento de la campaña de vacunación antigripal 2022 frente a un incremento de casos de influenza por la anticipación de la circulación del virus, para la cual la cartera sanitaria adquirió 9,6 millones de dosis, de las cuales 1,5 millón son pediátricas, que ya empezaron a distribuirse en todo el país. Vizzotti subrayó que el objetivo de la vacunación es “disminuir la mortalidad y las internaciones” como consecuencia del virus de la gripe.

La ministra sostuvo que la dosis antigripal puede aplicarse en forma simultánea con las vacunas contra el coronavirus y contra la neumonía: “Son tres vacunas que se pueden coadministrar y dar en forma simultánea o en cualquier momento, sin ningún intervalo. No hay que esperar nada, simplemente acercarse y recibirlas juntas o separadas”, remarcó.

En simultáneo con el Ministerio de Salud nacional, la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires inició también la campaña de vacunación antigripal en territorio bonaerense con una primera tanda de 408 mil dosis. Según se precisó a través de la cartera sanitaria provincial, la vacunación se realizará por etapas, comenzando por personal de salud, y luego, se extenderá a los demás grupos.

“Nosotros solemos vacunar antes de que comience la circulación del virus en el país, este año empezó a circular un poco antes”, señaló el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, y explicó que se trata de “la misma gripe de siempre, con una variante distinta que no está contemplada en las vacunas anteriores, así que hay que vacunarse”. A su vez, aclaró que “la vacuna no es para todas y todos” y expresó que “una persona sana y de entre 2 y 64 años, no tiene indicación de vacunarse”.

Además, recordaron que para las personas que presentan factores de riesgo no se requerirá de prescripción médica para solicitar su aplicación; se solicitará en su reemplazo, la presentación por parte del ciudadano de cualquier documentación que certifique la existencia de enfermedades preexistentes. La meta de las autoridades sanitarias es lograr coberturas de vacunación antigripal mayores o iguales al 95% en cada grupo de la población en riesgo, según se explicó.