María Eugenia Vidal: "Los argentinos no pueden esperar hasta el 10 de diciembre"

La exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, dialogó ayer en exclusiva con TeleJunín y dejó críticas a la actual administración nacional del Frente de Todos, a cargo del Presidente Alberto Fernández, por la situación económica de país.

Además, la actual diputada nacional del PRO expresó su "preocupación" por "la situación del sistema educativo en la provincia de Buenos Aires" y postuló a su exministro de Seguridad, Cristian Ritondo, como su precandidato predilecto para la Gobernación.

Finalmente, en cuanto a sus aspiraciones de competir por la Presidencia de la Nación, aclaró que lo definirá "en las próximas semanas".

-¿Va a ser precandidata a Presidenta?

-Todavía no he decidido sobre mi precandidatura, lo resolveremos en las próximas semanas, pero hace más de un año que estoy recorriendo todo el país. Hice más de 60.000 kilómetros, escuchando a los argentinos y también a los bonaerenses.

-¿Cuál es su opinión sobre la reciente decisión del Presidente Alberto Fernández de no candidatearse para la reelección?

-Lo que no tiene que cambiar es que el Presidente sigue siendo Presidente hasta el 10 de diciembre. La renuncia a la candidatura no puede ser equivalente a renunciar a la Presidencia.

Los argentinos no pueden esperar hasta el 10 de diciembre, con un dólar que está cerca de los $500 y una inflación que cada vez causa más dolor. En este escenario, no hay dudas de que algo tiene que cambiar y el gobierno tiene que gobernar, más allá de la campaña. Quienes formamos parte de la oposición, no podemos tomar las decisiones por ellos.

No se trata sólo de tener recursos económicos. Hay decisiones políticas que se pueden tomar mañana, como derogar la Ley de Alquileres. La semana pasada, en la sesión que tuvimos (en Diputados), pedimos que se derogara y el oficialismo no quiso acompañarnos.

-¿Cómo quedó su relación con (el jefe de Gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta, después de su decisión de desdoblar la elección en la Capital Federal e implementar la boleta única? Usted fue una de las voces del PRO que criticó esa medida…

-Nada de lo que pase en la política puede alterar la relación de 25 años de amistad con Horacio. Tuvimos un desacuerdo, pero eso no es una ruptura. Defiendo mis convicciones y mi compromiso es con los argentinos, no con un dirigente.

-¿Quién cree que debería ser el candidato de su partido a gobernador?

-Lo dije hace mucho. Quien está mejor preparado para gobernar la Provincia es Cristian Ritondo. Creo que habiendo estado cuatro años en el Ministerio más difícil, que es el de Seguridad, no tengo dudas de que es quien mejor puede responder a la demanda más importante que tienen hoy los bonaerenses.

-¿Cuál es su mirada sobre la Educación en la provincia de Buenos Aires en la actualidad?

-La misma que tienen todas las madres de los chicos que van a las escuelas bonaerenses. Una mirada de mucha preocupación, porque después de dos años de escuelas cerradas (por la pandemia de Covid-19), hoy tenemos escuelas que no funcionan todos los días.

Tenemos escuelas en las que los alumnos llegan a sexto grado sin saber leer ni escribir. En la escuela de Sarmiento, los chicos no aprenden a leer y a escribir. Y eso nos tiene que preocupar. No podemos estar pensando en viajes de egresados gratis (N. de R.: en alusión al programa Viaje de Fin de Curso), mientras ocurre esto en las escuelas públicas y privadas bonaerenses.

Hay que trabajar juntos en serio, sin chicanas, sin contar edificios. Si entre los dos -su gobierno y la actual administración de Axel Kicillof- inauguramos casi la misma cantidad de edificios escolares, ¿eso mejora la calidad de la educación? No, eso es parte de lo que nos corresponde hacer.

-¿Qué piensa de la situación económica y, en particular, la inflación? ¿Se puede salir?

-Claro que se puede salir. Lo hicieron Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay. Y no es de derecha o de izquierda. Todos esos países están gobernados por distintos signos ideológicos. Lo hicieron, lo lograron.

No hay recetas mágicas, no hay parches ni improvisación que resuelvan el problema, ni es de un día para el otro. La Argentina no tiene un problema de dólares, tiene un problema de pesos. Tiene demasiados pesos dando vueltas. Entonces, hay que dejar de emitir.

La segunda cuestión, es que no hay que gastar más de lo que ingresa. Entonces, reduzcan el gasto que no es necesario en el Estado. Cuando yo me fui, dejé 760 cargos, reduje en un 40% los que había dejado (su antecesor, Daniel) Scioli.

Hoy, hay 1.800 cargos. Eso es plata de los bonaerenses, que hay que dejar de gastar en cosas que sólo les sirve a la política.