María Eugenia Vidal bajó su precandidatura presidencial

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal anunció ayer que decidió no ser precandidata presidencial por Juntos por el Cambio (JxC) y afirmó que “seguirá trabajando” por la “unidad” de la coalición opositora.

“Mañana me encuentran en el mismo lugar que hace 20 años: trabajando por y para recuperar Argentina”, expresó la actual diputada nacional desde sus redes sociales.

En una extensa publicación en Twitter, Vidal sostuvo que si bien reconoce el “potencial que tiene nuestra Argentina y del empuje de su gente”, no puede ignorar la “angustia, el miedo y la tristeza” que le transmiten en cada provincia".

“Paraliza la inflación, asusta la inseguridad, aturden las malas noticias, da temor el futuro porque el gobierno no da confianza”, advirtió. Por eso, consideró “fundamental” que los argentinos “confíen en que JxC es la salida”.

“Es el único espacio político con el equipo y la experiencia necesaria para sacar el país adelante. Sé que las múltiples candidaturas sólo generan división e incertidumbre. Los proyectos individuales no pueden estar por encima del conjunto”, aclaró.

Al respecto, reseñó que la sociedad le pide que “no se peleen” y “estén unidos”, por lo que decidió que esta vez no será candidata a presidenta. “Esta, como cada decisión de mi carrera política, fue tomada en la calle, no detrás de un escritorio. Decidí escuchando a los que quieren educarse para progresar, a los que eligen libertad y no sometimiento, a los que trabajan y a los que dan trabajo. Decidí recorriendo y planificando el futuro que quiero para mi país”, agregó.

Y afirmó que seguirá “trabajando en defender la unidad” de JxC, “fortaleciendo nuestras propuestas y llevando a cada rincón del país la esperanza de que una mejor Argentina es posible. Sin peleas, sin chicanas, sin bajezas”, subrayó.

El titular interino del PRO, Federico Angelini, había confirmado más temprano que Vidal declinaría su precandidatura presidencial por “una decisión personal”, y desestimó, en diálogo con la radio 990, que la dirigente se presente a competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. De esta manera, los seis aspirantes a la Presidencia dentro de JxC son Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, por el PRO; Gerardo Morales y Facundo Manes, por la Unión Cívica Radical (UCR); Elisa Carrió, por la Coalición Cívica (CC), y Miguel Ángel Pichetto, por el Encuentro Republicano Federal (ERF).

Si bien se especula con que la legisladora pueda regresar políticamente a la Ciudad para suceder a Rodríguez Larreta, hasta ahora no hubo confirmación al respecto ni de ella ni de su entorno.

En la Ciudad, donde el partido amarillo mantiene una hegemonía hace 16 años, los precandidatos a jefe de Gobierno por el oficialismo porteño son Jorge Macri y Fernán Quirós por el PRO; Martín Lousteau por la UCR; Ricardo López Murphy por Republicanos Unidos, y Graciela Ocaña, de Confianza Pública.