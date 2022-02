El abogado del dirigente gremial Juan Pablo Medina, César Albarracín, consideró que la citación a indagatoria que hizo el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, para los integrantes de la llamada mesa judicial bonaerense "no los sorprendió", ya que se habían juntado "muchísimas pruebas" en la causa.

Para Albarracín, hasta ahora "no hay la más mínima actitud de colaboración de los imputados" y que la estrategia que despliegan "va en línea con la estrategia de la Gobernadora (María Eugenia Vidal), que en lugar de explicar los hechos plantea chicanas".

"Hay más de 30 reuniones registradas, no solo a través de Villegas, sino de los registros de ingresos a la AFI, a la Casa Rosada y muchísimas cosas más", recordó el letrado.

Con respecto a la posibilidad de indagatoria al expresidente Mauricio Macri y de la exgobernadora Vidal, el abogado afirmó que "esta es una primera etapa", pero "falta muy poco para llegar a Vidal y también hay indicios de otros funcionarios".

Albarracín informó que pidieron la semana pasada "la imputación a Mauricio Macri", pero "no pidieron su llamado a indagatoria". Y agregó que “estamos seguros de que las pruebas incorporadas permiten el llamado a indagatoria de María Eugenia Vidal".