Vidal: "Esto se define en octubre"

La gobernadora María Eugenia Vidal comenzó a brindar su conferencia de prensa en la Casa de la Provincia y agradeció a los bonaerenses que la apoyaron durante la jornada electoral de este domingo.

"Algunos me bancaron y otros nos dieron el mensaje de que lo que estamos haciendo no es suficiente. Y por ellos no me voy a cansar de recorrer la Provincia escuchándolos", expresó.

"Para nosotros reconocer errores no es una debilidad, es fortaleza", reflexionó y sostuvo que la elección de ayer "nos está diciendo que tenemos que escuchar más, corregir lo que hay que corregir".

Al ser consultada sobre la reunión con su Gabinete, la gobernadora bonaerense explicó que redefinirán las medidas a tomar en los próximos días. "Estamos preocupados por lo que está pasando, Esta devaluación de hoy va a tener impacto y tenemos que ofrecer las herramientas para los que más lo necesitan", sostuvo.

"A lo largo de mi vida política yo nunca especulé, no especulé cuando me decían que iba a ser candidata a presidente, y yo sabía que me iba a quedar acá", expresó ante el pedido de una autocrítica frente a la estrategia de campaña. "Creo que la decisión de campaña estuvo bien tomada", agregó.

"No solo los argentinos nos dieron un mensaje. Sino que también el mundo también se expresó. Y es por eso que tenemos que ser todos más responsables que nunca. Yo creo que los argentinos no queremos poner en riesgo la gobernabilidad, que creemos en la democracia y es en octubre cuando esto se va a definir", puntualizó.

Respecto a su comunicación con Axel Kicillof, la gobernadora dijo que no lo llamó pero que si "el resultado se repite en octubre será lo primero que haré".

