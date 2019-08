Vidal sintió el impacto y analiza medidas para atenuar la crisis en la Provincia

La gobernadora María Eugenia Vidal sintió el impacto de la derrota electoral. Ella no lo dijo, pero en su entorno no faltan los que piensan que su carrera política quedó muy dañada.

Ahora, con el resultado puesto, la mandataria y el Gabinete provincial comenzaron a estudiar un paquete

de medidas para “acompañar a los bonaerenses” a sobrevivir los efectos de la crisis económica.

Según pudo saber EL DIA, entre esas medidas –que serán coordinadas con el Gobierno nacional- podría incluirse un aumento para los beneficiarios de los planes sociales, subsidios para las pymes y resoluciones tendientes a ayudar también a la clase media.

Se habla de una suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, pero todavía no hay definiciones sobre la mesa.

Vidal encabezó ayer una reunión del Gabinete bonaerense en las oficinas del Museo Ferroviario, en Retiro.

Desde allí se dirigió a la Casa de la Provincia, sobre la avenida Callao, para dar una conferencia de prensa.

“Sigo siendo la gobernadora”, afirmó cuando le preguntaron si comenzó a evaluar un proceso de transición con Axel Kicillof, quien ganó ampliamente las PASO.

Acompañada por el vicegobernador Daniel Salvador y el jefe de Gabinete provincial, Federico Salvai, una Vidal vestida absolutamente de negro asumió la responsabilidad por la derrota de la alianza gubernamental en las elecciones primarias: “No busco culpables ni me enojo con el voto de la gente”, sostuvo.

La relación con Macri

En todo momento, evitó dirigir alguna crítica al presidente Mauricio Macri.

Incluso, cuando se le hizo notar que en el ambiente político bonaerense se piensa que hubo decisiones de la Casa Rosada que perjudicaron su liderazgo en la Provincia, Vidal dijo que nunca especuló.

“No lo hice a lo largo de mi carrera política, ni cuando decían que iba a ser candidata a presidente, ni con la fecha de la elección”, advirtió la Gobernadora.

La negativa del presidente Macri y del jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, a desdoblar las elecciones de la provincia de Buenos Aires, bloqueando una iniciativa de los intendentes de Cambiemos, perjudicó notoriamente a Vidal, a la luz de los resultados de las PASO.

Por cuerda paralela, el aumento de las tarifas y la inflación hicieron estragos entre las familias bonaerenses.

Ese combo, armado en la Casa Rosada –por acción y falencias de gestión- terminó siendo irremontable para la Gobernadora, que ahora se concentrará en la gestión y bajará la intensidad de su actividad de campaña.

“Mi prioridad son los bonaerenses, a los que vamos a acompañar en estos momentos que son difíciles”, argumentó Vidal en su contacto con la prensa.

Sentado al lado de la Gobernadora, su vice Salvador afirmó que la transición “va a ser ordenada”, pero recién empezará a ser contemplada “a partir de octubre”, cuando se conozca el resultado de la elección en la Provincia, que no tiene ballotage. Vidal, en tanto, se mostró dispuesta a “corregir lo que haya que corregir” y dijo que buscará “honrar el mandato hasta el 10 de diciembre”.

En un tono más suave que el que utilizó más tarde el presidente Macri, Vidal se refirió a la devaluación del peso argentino frente al dólar norteamericano y dijo que tras la derrota del Gobierno en las PASO “el mundo también se expresó” a través de los mercados, que reaccionaron en forma negativa. Y afirmó que todavía es prematuro hacer una “autocrítica” por la derrota.