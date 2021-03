Pablo Fernández, nuevo jefe de la Departamental de Seguridad

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, participó junto con su equipo de Seguridad de la asunción del comisario Pablo Fernández como nuevo jefe de la Departamental de Seguridad Junín.

Reemplazará al comisario inspector Ariel Gallinotti, quien pasará a ocupar el cargo de titular de la Dirección de Coordinación Operativa Zona Interior Norte. También participó de este acto el superintendente de Seguridad Región Interior Oeste II, comisario mayor José Gil, quien puso en funciones al nuevo jefe de la Departamental.

Luego del acto, Petrecca manifestó: "Cuando uno hace las cosas con pasión, con verdadera vocación y dejando todo en la cancha, es imposible no emocionarse como le pasó a Ariel (Gallinotti). Cuando comenzamos en la gestión, nos tomamos el atrevimiento de proponerle a la provincia de Buenos Aires, en ese momento al ministro Ritondo, que nos permitiera armar las diferentes jefaturas en Junín. Nuestro objetivo era poner gente de la ciudad que lo sintiera y que conociera las calles y que diera la cara cuando había que ir a un barrio"

A su turno, Gallinotti aseguró: "Me tocó trabajar con un excelente equipo, tanto en la Policía Local como en la Departamental. Me dieron satisfacciones y estuvieron a la altura en cada momento. Hay una excelente calidad humana que está comprometida con su trabajo y con la ciudad. Salgo de esta dependencia para ir a otra, pero estaré atento a todo lo que pase en Junín".

Para finalizar, Fernández indicó: "Agradezco a la superioridad local y al Gobierno de Junín por la posibilidad que me están dando. Ariel (Gallinotti) es un amigo y quien me dio la posibilidad de volver a Junín y trabajar juntos, que era algo pendiente que teníamos. Vamos a continuar por la misma línea, ya que hay un buen equipo de trabajo que permite trabajar con todas las fuerzas de seguridad que hay en la ciudad de manera mancomunada. El objetivo es darles respuestas a los vecinos de Junín".