Deuda: BlackRock rechazó la oferta de canje de Argentina

El comité de acreedores Ad Hoc y el grupo Exchange rechazaron ayer la nueva oferta de reestructuración de deuda que realizó el Gobierno argentino.

En un comunicado de prensa, dijeron que la oferta "es un paso en la dirección correcta" pero "no alcanza".

Los miembros del grupo Exchange y del comité de acreedores Ad Hoc, considerados los más duros en la negociación y entre los que se encuentra el fondo BlackRock, expresaron que "la oferta revisada de reestructuración de deuda de Argentina es un paso en la dirección correcta".

"Sin embargo, no alcanza una propuesta que pueda ser apoyada por los acreedores más importantes de Argentina", expresaron .

Respecto de las negociaciones que derivaron en la última oferta de la Argentina, los acreedores aseguraron que "ni el Grupo Ad Hoc Bondholder ni el Grupo Exchange Bondholder fueron consultados sobre los términos de la propuesta".

Y en consecuencia, entendieron que "la propuesta no refleja el aporte necesario de los grupos de acreedores más grandes de Argentina para entregar una reestructuración de la deuda totalmente exitosa".

A pesar del rechazo inicial, estos dos grupos dejaron nuevamente abierta la puerta de las negociaciones al señalar que "es alentador proporcionar una base para un compromiso constructivo".

"Estamos preparados para entablar un diálogo sobre modificaciones a la propuesta que permitan lograr una reestructuración consensuada, y creemos que todavía es posible un camino hacia la resolución completa" de esas diferencias, expresaron en otro párrafo de la comunicación.

La expresión de ambos grupos cerró con la afirmación de que los acreedores más grandes de Argentina siguen "listos para abordar las discusiones finales con responsabilidad y buena fe, e instar a Argentina a unirse en ese esfuerzo sin demora".

En las últimas jornadas el ministro de Economía, Martín Guzmán, había anticipado la posibilidad de rechazo de estos dos grupos a la última oferta del país al decir que "en un momento dejaron de negociar, se plantaron en una posición que Argentina no puede sostener, demandas a las que Argentina no puede acceder".

"Esperamos que inmediatamente haya algún comunicado en contra y que después se tomen su tiempo para evaluar y decidir", afirmó Guzmán al asegurar que la intención del Gobierno "es tener un acuerdo con ellos”.